540 ميغاوات القدرة المركبة لـ«شمس دبي» نهاية النصف الأول من 2023

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان» أن إجمالي القدرة المركبة لمبادرة «شمس دبي» وصل إلى نحو 540 ميغاوات بنهاية النصف الأول من عام 2023، لافتاً إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي تبلغ 2,427 ميغاوات باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وتشكل هذه الطاقة النظيفة نحو 16.3 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في دبي التي وصلت اليوم إلى 14,917 ميغاوات.

6 مراحل

وقال الطاير ستبلغ القدرة الإنتاجية للمراحل الـ6 في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تم الإعلان عنها حتى الآن لدى اكتمالها، 4663 ميغاوات، وستسهم في تخفيض 6 ملايين و424 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، لافتاً إلى أن القدرة الإنتاجية للمرحلة الأولى تبلغ 13 ميغاوات، وتسهم في تقليل 15 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلة الثانية 200 ميغاوات، وتسهم في تقليل 214 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً، أما القدرة الإنتاجية للمرحلة الثالثة فتبلغ 800 ميغاوات، وتسهم في تقليل 1.055 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

كما تبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلة الرابعة 950 ميغاوات، وستسهم عند اكتمالها في تقليل 1.6 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، والمرحلة الخامسة بقدرة 900 ميغاوات، وتسهم في تقليل 1.18 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، بينما تبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلة السادسة 1800 ميغاوات، وستسهم عند اكتمالها في تقليل 2.36 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

وأضاف: يُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وأوضح سعيد الطاير أن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لا تقتصر على تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وإنما تمتد إلى إشراك سكان دبي في عملية إنتاج الطاقة النظيفة، حيث تتيح مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها الهيئة تركيب أنظمة الألواح الكهروضوئية في المنازل والمباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها مع شبكة الهيئة، ويتم استهلاك الطاقة المنتجة داخل المبنى مع تصدير الفائض إلى شبكة الكهرباء في دبي.

وذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي أطلقت عدداً من المشاريع الرائدة التي تقوم بتنفيذها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من بينها: «مشروع الهيدروجين الأخضر»، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي وشركة سيمنس للطاقة ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وجرى تصميم وبناء المحطة التجريبية، التي تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف متر مربع، بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين.

كما تنفذ الهيئة محطة كهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، باستثمارات تصل إلى مليار و421 مليون درهم، وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميغاوات بسعة تخزينية 1,500 ميغاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

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