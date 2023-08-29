حملات لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أثنى متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي على حملات الهيئة التوعوية الهادفة إلى مساعدتهم على فهم نمط استهلاكهم واتخاذ قرارات ذكية لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه.

وأشار المتعاملون إلى أن حملة «اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك» التي أطلقتها الهيئة حفزتهم على تبني سلوكيات يومية بسيطة للحد من الهدر.

وتضمنت الحملة التي أطلقتها الهيئة في يونيو وتستمر حتى نهاية أغسطس الحالي، نشر باقة من النصائح والإرشادات عبر قنوات الهيئة الخارجية ومواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى وعي جميع شرائح المجتمع حول دورهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، والاستفادة من الخدمات والبرامج الرقمية التي توفرها الهيئة لتمكينهم من إدارة استهلاكهم بشكل استباقي.

وأشاد المتعاملون بحرص الهيئة على ترسيخ مساهمتهم البنّاءة في ضمان مستقبل أكثر استدامة وخفض البصمة الكربونية، من خلال مبادراتها التوعوية وبرامجها المبتكرة. وأشار المتعامل عارف عبدالله أحمد إلى أن حملة «اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك» أطلعته على تفاصيل عديدة مفيدة حول معايير السلامة في منزله خاصة قبل السفر أو مغادرة المنزل لفترات طويلة، موضحاً أن تفعيله لخاصية «خارج المنزل» المبتكرة من خلال حسابه على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، أتاح له استلام رسوم بيانية يومية وأسبوعية عبر بريده الإلكتروني، مما جعله مطمئناً حول عدم وجود أي هدر طيلة فترة غيابه عن المنزل.

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