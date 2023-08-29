«الإمارات للطاقة النووية» تفوز بـ 5 جوائز عالمية في تكنولوجيا الاتصال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن فوز قسم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في المؤسسة بالجائزة الكبرى في 5 فئات مختلفة من جوائز مجموعة التسويق بين الشركات «أي سي إم جي» العالمية للعام 2022، وذلك عن مشروع لتسريع التحول الرقمي النووي تحت عنوان «التحول باستخدام نهج العرض المتصل بالمؤسسات»، والذي ركز على تحسين ممارسات البنية المؤسسية ومسيرة التسريع الرقمي للمؤسسة، بما في ذلك استخدام الصيانة التنبؤية للذكاء الاصطناعي لتحسين سلامة المعدات وأدائها.

وفاز فريق تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في المؤسسة بالجوائز الـ 5 عن الفئات التالية: أفضل استراتيجية رقمية من التخطيط إلى التنفيذ، وأفضل هندسة رقمية في مجال النفط والطاقة، وأفضل تكنولوجيا معلومات رقمية في حلول الذكاء الاصطناعي، وأفضل إدارة للمؤسسات الرقمية في منهجية الهندسة الرقمية، وكذلك أفضل إدارة للمؤسسات في هندسة المؤسسات.

وتعد جوائز مجموعة التسويق بين الشركات «أي سي إم جي» العالمية معياراً عالمياً للتميز.

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