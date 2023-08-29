«موارد دبي» تناقش مشروع هندسة الوظائف الحكومية

المصدر: دبي- البيان

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تناقش دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي» مع الجهات الحكومية في دبي للخروج بمشروع متميز وشامل يلبي احتياجات الجهات الحكومية الحالية والمستقبلة من القوى العاملة، في إطار حرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على الارتقاء برأس المال البشري في حكومة دبي وإعداد الكوادر الإماراتية وتأهيلها لوظائف المستقبل وتوفير بيئة عمل سعيدة ملهمة.

واستعرضت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المشروع خلال الاجتماع الأول الذي نظمته مع 40 دائرة حكومية، بهدف تصميم منهجية ومعايير لتحديد المستويات والمسميات الوظيفية، وتحديد نوعية وقيمة الوظائف لدى الدوائر الحكومية بناء على مستوى المهارات المطلوبة وبناء تصور واضح وشامل بشأن احتياجات الدوائر الحالية والمستقبلية من القوى العاملة.

كفاءات

وتم خلال الاجتماع مراجعة إطار الوظائف المقترحة والمجموعات الوظيفية، والكفاءات السلوكية والفنية، والمستويات الوظيفية بما فيها المسارات والدرجات الوظيفية، وتطوير العوائل الوظيفية بما يتناسب مع تطورات العمل الحكومي، وأهمية تصنيف الوظائف لخدمة التخصصات المستقبلية، واستعراض خطة المشروع والنتائج الأولية لتحليل البيانات.

وأكدت إيمان بن خاتم المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج، في الدائرة أهمية المشروع لتصميم بنية تحتية للموارد البشرية توفر أساساً لممارسات الموارد البشرية للدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي، مثل: نظم التعويض والأجور والتطوير الوظيفي، وتخطيط القوى العاملة.

وقالت إن المشروع يأتي ضمن مشاريع خطة إمارة دبي 2030 والتي يشرف عليها مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والتي تركز على ضمان وبناء مستقبل استثنائي برؤى مبتكرة بالتعاون والتشارك مع الجهات المعنية.

وأوضحت أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تنسق وتتعاون مع الجهات الحكومية في دبي لوضع الأسس والمناهج والأدوات المستخدمة في مجال تحليل وتصميم وتصنيف واستشراف الوظائف والمهن، بهدف تنمية الكفاءات وتطوير الأداء التنظيمي، إذ يعد نظام الهندسة الوظيفية من الأنظمة المهمة لتأهيل المنظمات على اختلاف أشكالها وأنشطتها لمواجهة مختلف التحديات التنظيمية والمهنية الجديدة من خلال اكتساب الميزة التنافسية الدائمة بفعل التحكم الفعلي في أداء أفرادها والقدرة على ترقية وتطوير كفاءاتهم للتكيف السريع والفعال مع مختلف المستجدات.

تخطيط

وقالت آمنة السويدي مدير إدارة السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الدائرة تهدف من وراء مشروع هندسة وظائف حكومة دبي إلى وضع تصميم إطار وظيفي موحد ومتكامل على مستوى حكومة دبي يشمل تخطيط القوى العاملة، وتحليلات الموارد البشرية، وإدارة المواهب والمهن، وإطار عمل يتسم بالبساطة والتناسق والشفافية، وإدارة الأداء، وتوفير أدوات المدير الفعال، وإدارة المكافآت، والتعيين والنقل، ودعم الأعمال.

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