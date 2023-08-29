تبادل خبرات بين «قانونية دبي» وإنجلترا وويلز

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، لبنى شوجا، رئيس جمعية القانون في إنجلترا وويلز، والتي يرافقها ماركو سيلاريو، مدير السياسات الدولية، وستيفاني براون، مستشار السياسات الدولية بالجمعية.

لقاء

واستعرض اللقاء الذي حضره د. جمعة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، جهود الدائرة في دعم مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وحرصها على تطوير المنظومة التشريعية المعمول بها في تنظيم المهنة بما يواكب مستجدات الواقع، ويضمن ترسيخ السمعة المهنية في الخدمات القانونية المقدمة بإمارة دبي، ويسهم في الحفاظ على حقوق المتعاملين من متلقي تلك الخدمات.

كما اطلع الوفد على تنوُّع الخبرات والتخصصات القانونية للمكاتب المرخصة لدى الدائرة، والتي تضم عدداً من المكاتب الدولية ذات السمعة العالمية الداعمة للقطاع الاستثماري في الإمارة، فضلاً عن جهود الدائرة في عملية التدريب المستمر للمستشارين القانونيين المقيدين لديها، من خلال أحدث البرامج التدريبية في التأهيل والتطوير المهني.

وفي ختام الزيارة أعرب الوفد عن تقديره للممارسات التي استعرضها الاجتماع في تنظيم العمل القانوني بإمارة دبي، مؤكداً حرص الجمعية على تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال المهن القانونية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز