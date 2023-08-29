«ايدج» توطد علاقاتها مع حكومة ولاية ساو باولو

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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اختتمت مجموعة ايدج، المتخصصة في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، سلسلة من الزيارات لأهم الهيئات الحكومية والجهات الفاعلة في قطاع الصناعة البرازيلية، وأهم الشركاء ضمن قطاعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع في ولاية ساو باولو.

نمو

وعقدت المجموعة لقاءات مع وزير الأمن العام، ووزير الإدارة العامة، ونائب محافظ ساو باولو، ووزير الشؤون الدولية ضمن حكومة ولاية ساو باولو. وقد تعهد الجميع بدعم خطط ايدج للنمو في المنطقة عبر عقد الشراكات، والتعاون على البحث والتطوير، وتبادل المعرفة والخبرات، والتطوير المشترك للحلول المتقدمة عبر مجالات الطيران والفضاء، والأسلحة الذكية، والمنصات غير المأهولة والمستقلة، وقطاع الدفاع البحري. وانعقدت اللقاءات في ساو باولو، أكبر مركز ثقل اقتصادي وتجاري في البرازيل، ومدينة ساو جوزيه دوس كامبوس المجاورة لها، المركز الرائد لأبحاث وصناعة الطيران والفضاء في أمريكا اللاتينية.

فوائد

وقال لوكاس فيراز، وزير الشؤون الدولية في حكومة ولاية ساو باولو: «توجد فرص هائلة هنا أمام مجموعة ايدج لمواصلة نموها في البرازيل، والمنطقة، والعالم بأسره. كما ستعود العديد من الفوائد قيّمة على الجميع من خلال التطوير المشترك لتعزيز القدرات السيادية».وأضاف: «مكّنتنا الوتيرة السريعة للتقدم، خصوصاً هنا في ولاية ساو باولو، من التحول إلى المركز الرائد في القارة لصناعة الطيران والفضاء».

علاقات

من جهته، قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «تُرسي ايدج الأسس الصلبة للنمو المتبادل والازدهار من خلال استمرار بناء العلاقات الاستراتيجية مع أهم الشركاء في البرازيل، سواء مع الهيئات الحكومية أو العسكرية، أو الجهات الفاعلة في قطاع الصناعة، أو الشركات الناشئة المبتكرة.

تتمثّل أهدافنا في مواصلة ذلك المسار الإيجابي، إلى جانب توليد فرص قيّمة من شأنها أن تُوطّد القدرات الوطنية، ورعاية بيئة تمكّن من تطوير تكنولوجيا متقدمة متعددة المجالات للتصدير الدولي».

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