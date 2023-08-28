أنشطة نوعية لوزارة الثقافة والشباب احتفاءً بالإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت وزارة الثقافة والشباب، متمثلة في المراكز الإبداعية، والمجالس الشبابية، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، مؤخراً، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، حيث سلّطت الضوء على إسهامات الدولة وجهودها الكبيرة في مجال تمكين المرأة بمختلف الميادين والقطاعات وتنمية مهاراتها وتعزيز قدراتها المعرفية والعملية، تأكيداً لدورها الفاعل في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وعكست الفعاليات التزام الوزارة بتعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة بما يترجم استراتيجية التنمية الوطنية للدولة والهادفة إلى بناء مستقبل مشرق، يعتمد على مشاركة كافة أفراد المجتمع، حيث نظّمت المراكز الإبداعية، والمجالس الشبابية مجموعة من الأنشطة والورش التفاعلية والجلسات الحوارية، والمحاضرات التي أبرزت من خلالها التنوع الثقافي والاجتماعي الذي تحظى به المرأة الإماراتية، كما قدّمت نماذج مضيئة من قصص النجاح لنساء ملهمات ومبدعات حققن إنجازات مرموقة في مختلف المجالات.

صدارة



وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «منذ قيام الاتحاد، وضعت قيادة الدولة وفي صدارة اهتمامها تمكين وإشراك المرأة في مختلف القطاعات، وهيأت لها سبل النهوض والارتقاء عبر بيئة مدعّمة بمقدرات التعليم والتأهيل العملي، ما أتاح أمامها فرصة كبيرة للمساهمة في عملية التنمية، كما قطعت الدولة شوطاً كبيراً بما يتعلّق بملف التوازن بين الجنسين، وبلا شك فإن دمجها في عملية التنمية من أسس نجاح وتقدم الأمم والشعوب، ولهذا تحرص الإمارات باستمرار على تمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً».

وأضاف الناخي: «استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق حضوراً لافتاً في قطاع الثقافة، والفنون التشكيلية والموسيقى، والمجالات الرياضية، كما أبدعت في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وحققت إنجازات بارزة في المشاركة السياسية لتمثل ما نسبته 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وتمتلك 9 حقائب وزارية في حكومة دولة الإمارات، فضلاً عن دورها المحوري في إلهام وتوجيه الأجيال الصاعدة، والحفاظ على التراث والهوية الإماراتية بتربية أبنائها على الثقافة و«السنع»الإماراتي والعادات والتقاليد الأصيلة».

وعقدت وزارة الثقافة والشباب بهذه المناسبة مجموعة من الفعاليات، من أبرزها، جلسة حوارية بإمارة أم القيوين مع عائشة ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وجلستان في الفجيرة بعنوان «نماذج ملهمة وبيئة ممكنة» و«رسالة المرأة الإماراتية عبر الفنّ»، وأخرى في رأس الخيمة تحت عنوان «لنزهر معاً بشكل مستدام»، وغيرها من الفعاليات التي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية الذي يأتي في 28 أغسطس من كل عام.

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