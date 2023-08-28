«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة لاتفيا لدى الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، في ديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد دانا جولدفينشا، سفيرة جمهورية لاتفيا لدى الدولة.



وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلادها.



من جانبها أعربت سفيرة جمهورية لاتفيا الجديدة عن سعادتها بتمثيل بلادها لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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