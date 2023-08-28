عمار المعلا: الإمارات قدمت للعالم نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - وام

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قال الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى تونس والمغرب والأردن: إن المرأة الإماراتية تحظى بدعم ورعاية وتقدير من القيادة الرشيدة التي وثقت بقدراتها وإمكاناتها حتى باتت تتبوأ أعلى المناصب إلى جانب أخيها الرجل في مختلف المجالات، وذلك ترجمة لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».



وأضاف الشيخ عمار، في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به الدولة هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تقدم للعالم نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة وإشراكها في مسيرة التنمية المستدامة حتى باتت تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، لا سيما تحقيق التوازن بين الجنسين.



وأشار إلى أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية تجسد بشكل جلي مكانة ابنة الإمارات لدى قيادتنا الرشيدة الداعمة والمساندة للمرأة في مختلف المجالات والقطاعات لموصلة تحقيق الإنجازات الرائدة عالمياً في كونها تمثل ركيزة أساسية في مسيرة الإمارات الحضارية.



إنجازات



وقال: في هذه المناسبة نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعم الأول للمرأة الإماراتية، وتعزيز مساهمتها في صناعة المستقبل وبناء الوطن وتحقيق الإنجازات.



وأكد أن المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة الوطن نحو 50 عاماً جديدة من التقدم والتطور والازدهار، وهو ما يعكس الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكينها وتعزيز مشاركتها ومساهمتها في عملية صنع القرار بفضل الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما من قبل القيادة الرشيدة و«أم الإمارات».

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