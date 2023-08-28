فارس المزروعي: شريك استراتيجي في التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي -وام

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أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفخر وتعتز بدور المرأة الإماراتية وريادتها وعطاءاتها البارزة في خدمة الوطن بمختلف الميادين حيث تعد شريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة.



وثمن رعاية القيادة الرشيدة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة.



وأوضح أن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية تأتي هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» تماشياً مع عام الاستدامة 2023 «اليوم للغد» بهدف إبراز جهود دولة الإمارات المحلية ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.



وأضاف لقد عملت «أم الإمارات» على تمكين الكوادر النسائية ليِكن قادرات على المشاركة الإيجابية في البرامج التنموية، سواء كانت خدمية أو إنتاجية وتعزيز ما حققته المرأة من نجاح في مختلف مجالات العمل الإداري والاقتصادي والصحي والتعليمي، إضافة إلى المجالات الاجتماعية والبيئية والإعلامية، وغيرها من المجالات.



وأوضح أن شرطة أبوظبي وبتوجيهات القيادة الرشيدة عملت على تمكين المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني وقد حققت نتائج متميزة على صعيد العمل الشرطي وتشارك بدورها الريادي في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا.



ووجه التحية والتقدير لكافة عناصر الشرطة النسائية على أدوارهن الرائدة في تعزيز مسيرة الأمن والأمان، وتقديم الخدمات بإخلاص وتفان وجهودهن في إسعاد المجتمع بمبادرات خلاقة تتوافق مع نهج دولة الإمارات محلياً وإقليمياً ودولياً، وتبوؤ المرأة لمكانة متميزة على كافة الأصعدة وهي تمثل دولتها سفيرة تنقل صورة مشرقة ومضيئة وحافلة بإنجازات إمارات الخير والعطاء، فتحية للمرأة الإماراتية في كل موقع بوطننا الغالي.

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