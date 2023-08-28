الشيخة فاطمة: طموحنا تحقق بإخلاص وتفاني كوادرنا التعليمية

المصدر: وام

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أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عن ثقتها بمستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً لدولة الإمارات بسواعد أبنائها من الطلبة والطالبات الذين أكدت قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي بالعلم والعمل والعطاء في خدمة وطننا الغالي.

وقالت سموها، في كلمة لها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: "يطل علينا عام دراسي جديد، تتجدد معه الآمال والتفاؤل والثقة في بلوغ مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً لدولتنا بسواعد أبنائنا وبناتنا الطلبة، وقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي بالعلم والعمل والعطاء في خدمة وطننا الغالي".

وأضافت أن "هذا الطموح لم يكن ليتحقق لولا إخلاص وتفاني كوادرنا التعليمية الذين يحملون أمانة إنسانية عظيمة ورسالة وطنية سامية في بناء العقول وتهذيب النفوس، فكل عام وطلابنا وأولياء الأمور وجميع القائمين على قطاع التربية والتعليم بخير مع خالص تمنياتنا القلبية لهم بالتوفيق والسداد".

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