نهيان بن مبارك: رئيس الدولة يضع ثقته بشباب الإمارات

المصدر: وام

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كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، اليوم، خريجي برنامج جسور الدولي في نسخته الثانية، وذلك عقب إتمام 13 من المتميزين من أبناء وبنات الإمارات البرنامج التدريبي الذي استمر 12 أسبوعاً وتضمن تدريبا نظريا في فروع كبريات الشركات الألمانية بالإمارات، قبل أن يتوجهوا إلى المرحلة الثانية لتلقي التدريب العملي والمعايشة داخل مصانع هذه الشركات العالمية بألمانيا، والتي أكملوها مؤخرا وسط إشادة من مديري وخبراء هذه الشركات بإمكانات أبناء الإمارات وقدرتهم على التعايش واستيعاب أحدث الطرق التكنولوجيا في المجالات الهندسية والتقنية.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه للخريجين والمدربين والقائمين على برنامج جسور الدولي الذي ينظمه صندوق الوطن، وذلك بمجلس معاليه بأبوظبي.

وقال معاليه إن برنامج جسور الدولي مثال على ما يقوم به صندوق الوطن من جهود ومبادرات لتمكين أبناء وبنات الوطن وتطوير إمكاناتهم في مختلف المجالات ليكونوا جاهزين للانطلاق في سوق العمل المحلي والعالمي على السواء، مؤكدا أن مبادرات الصندوق تعتمد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والذي يضع أبناء وبنات الإمارات على رأس أولوياته باعتبارهم بنات الوطن وصناع مستقبله وأشاد بتميز الخريجين وقدرتهم على استيعاب أحدث تكنولوجيا العصر، متمنيا لهم مستقبلا مشرقا.

ووجه معاليه حديثه لخريجي النسخة الثانية من برنامج جسور الدولي وقال: "تعلمنا من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" أن الثروة الحقيقية للإمارات تتمثل في أبنائها ومواطنيها ، وأن تنمية وتطوير قدرات أبناء الوطن واجب على الجميع، ومن هذا المنطلق وعلى هذا الدرب يسير صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ولهذا أنتم من يصنع الغد والأمل لصناعة مستقبل الوطن، وننتظر منكم الكثير، ونأمل أن تستفيدوا من التدريب المكثف الذي شملته أنشطة برنامج جسور الدولي، وأن تنقلوا خبراتكم وتجاربكم في هذا البرنامج إلى زملائكم من أبناء الوطن، ونلتزم جميعا بدعمكم وتشجيعكم لاستثمار قدراتكم وخبراتكم في يفيد مجتمعكم ووطنكم".

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن صندوق الوطن حريص على إتاحة الفرصة أمام المتميزين من أبناء وبنات الإمارات من خريجي الجامعات للانضمام إلى هذا البرنامج الرائد، الذي يعد أول برنامج تدريبي مكثف في مجال التكنولوجيا الصناعية بألمانيا، يتيح لهم الفرصة للتعرف على أحدث تقنيات العصر من خلال التدريب والمعايشة داخل في كبريات الشراكات الألمانية في هذا المجال، وهو ما يمكن شباب الوطن من تطوير قدراتهم، وتنمية خبراتهم لاقتحام سوق العمل.

وأكد معاليه أن أهداف صندوق الوطن تركز دائما على تمكين وتأهيل شباب الوطن سواء للعمل بالقطاع الخاص أو الانطلاق إلى عالم ريادة الأعمال وقال : “ لذا حرصنا في برنامج جسور الدولي على توفير الفرصة الكاملة لخريجي الجامعات الإماراتية للاطلاع والمعايشة والتدريب داخل المصانع الألمانية المتطورة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى هذه القطاعات الصناعة الألمانية، وفق برنامج متكامل وضعه خبراء دوليون طبقا لأحدث أساليب التدريب العالمية في المجالات العالمية"، مؤكداً أن "جسور الدولي" أحد النماذج المهمة التي يتبناها الصندوق وفق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، وفتح آفاق جديدة للمستقبل أمام طلاب وخريجي الجامعات، إضافة إلى إعداد جيل من رواد التكنولوجيا الإماراتيين.

ونوه إلى أن مجالات عمل صندوق الوطن تقوم على محاور ثلاثة هي تمكين الشباب من القطاع الخاص، ودعم قيم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، إضافة إلى وتعزيز الهوية الوطنية.

يذكر أن صندوق الوطن ركز في النسخة الثانية من برنامج جسور الدولي على ابتعاث 13 طالبا وطالبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة وكليات التقنية العليا، والجامعة الأمريكية في الشارقة تم اختيارهم وفق اختبارات معينة تقدم لها أعداد كبيرة من خريجي الجامعات، ليحصلوا على فرصة التدريب العملي في شركات ألمانية مرموقة، وذلك بالتعاون مع المعهد الألماني الإماراتي والجامعة التقنية للعلوم التطبيقية في ويلداو، وPhoenix17 Global لمدة البرنامج 12 أسبوعاً.

تضمن جدول البرنامج عدة ورش تدريبية عن الإرشاد الثقافي للعيش والعمل في ألمانيا، إضافة إلى التدريب العملي في فروع الشركات الألمانية في الإمارات بعدها سافر المُشاركون للعيش والعمل في ألمانيا لمدة شهرين، في مقر الشركات في ألمانيا.

وعقب العودة حصل المشاركون على أسبوعين آخرين من العمل في مكاتب الفروع الموجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة ليكتمل بذلك التدريب وفق رؤية الخبراء الدوليين الذي حرصوا على أن يكون مكثفا وعمليا ومفيدا للمشاركين كافة.

وثمن صندوق الوطن دعم ومشاركة الشركات الألمانية في برنامج جسور الدولي في نسخته الثانية وهي : Diehl Aerospace و Diehl Metering و WILO Group و Sarida (e.SIC GmbH) بالشراكة مع شركائهم المحليين Smart Navigation Systems وThe Linde Group و STOOF International GmbH.

من جانبهم عبر خريجو برنامج جسور الدولي من أبناء وبنات الإمارات عن فخرهم واعتزازهم بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مؤكدين أن لقاءه بهم وتشجيعه لهم يعد حافزا مهما من أجل بذل أقصى الجود لكي يكونوا مؤهلين للانطلاق إلى المستقبل، وتحقيق آمال الإمارات وقيادتها الرشيدة من أجل نهضة شاملة تسع الجميع ويقوم عليها الشباب مثمنين الدور الكبير الذي قام به صندوق الوطن من أجل توفير هذه الفرصة الثمينة لهم ولأقرانهم من أبناء الوطن لتلقي هذه الدورات التدريبية المتقدمة في ألمانيا بما تمثله من ثقل وخبرة على المستوى العالمي، إضافة إلى توفير المناخ المناسب للاحتكاك بالخبرات الدولية في هذا المجال.

وقالت فاطمة عبيد المراشدة طالبة هندسة كمبيوتر في الجامعة الأمريكية في الشارقة: " خلال فترة التدريب التي قضيتها في ألمانيا لمدة شهرين، عملت على مشروع تحليل البيانات بالتعاون مع قسم الهندسة الصناعية في شركة " DIEHL METERING " في منطقة نورمبورغ والمشروع كان عبارة عن تحليل قاعدة البيانات لخط التصنيع في الشركة وتمثيل هذا التحليل بصور بيانية، وساهمت ثقافة العمل الألمانية في تطوير مهاراتي في عدة مجالات ومن ضمنها التواصل والحوار بشكل فعال وتنظيم الوقت وثقافة العمل الجماعي".

وأضافت أن برنامج جسور الدولي التابع لصندوق الوطن أتاح للجميع العديد من الفرص ومنها الانخراط في بيئة العمل الألمانية والتعرف على الشركات التي تعمل في مجال الصناعات المتقدمة.

من جانبها أوضحت ملوك الشحي الطالبة بجامعة خليفة تخصص هندسة كهربائية، أنها بدأت مع برنامج جسور الدولي عن طريق اختيار أحد خيارات التدريب المطروحة من قبل الجامعة وهي إما التدريب داخل الدولة او خارجها.. وقالت : " قمت باختيار التدريب خارج الدولة وخوض تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لي كتحد للذات وتم قبولي في برنامج جسور الدولي للعمل في مكان يناسب تخصصي الجامعي، وعملت مع شركة " DIEHL AEROSPACE “ في مدينة فرانكفورت وهي شركة مختصة في الطيران.. وكانت البداية بدبي لزيارة الشركة المتواجدة هناك، حيث تم هناك تعريفنا على البرنامج وعلى بعض المعلومات الأخرى التي يمكن أن نحتاجها عند السفر

وقال محمد الشحي الطالب بجامعة خليفة تخصص هندسة الصناعة والأنظمة: "تم اختياري من قبل برنامج جسور الدولي للتدريب في شركة " WILO" وهي شركة تصنع مضخات مائية في منطقة دورتموند - المانيا.. وهي من أكثر الشركات تطورا في هذا المجال كما انها فازت بجائزة أفضل مصنع في ألمانيا لعام 2022 في مجال التحول الرقمي digitalization، وقمنا بالاطلاع والعمل في عدة مجالات متعلقة بالصناعة لتحسين المهارات التي اكتسبتها وهي كثيرة ومنها تعلمت لغات جديدة للبرمجة وكيفية تطبيق ما تعلمته في الجامعة بشكل فعلي واستخدام وتحويل المشروع من شيء نظري إلى عملي".

من جانبه أوضح سالم حسن الزيودي طالب هندسة ميكانيكية مع تخصص فرعي هندسة طيران في جامعة الامارات أنه سعيد بالانضمام الى برنامج جسور الدولي الذي منحه الفرصة للتدريب وصقل معرفته العملية في إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع المركبات في ألمانيا Stoof مؤكداً أنه خلال الفترة التدريبية تم التركيز على عدة مشاريع ومهارات مثل التصنيع والتصميم والتطوير وإصلاح المركبات".

وعن أهم المهارات التي اكتسبتها في البرنامج أشار إلى أنها تبدأ بالانضباط فالوقت أثناء العمل هو للعمل فقط وبعيدا عن الهاتف، ثم التركيز في المشاريع العملية بالإضافة الى الجدية في العمل وأن تكون شخصا منتجا جادا في أوقات العمل وإنسانا له بصمة وإضافة للشركة، مثمنا دور القائمين على البرنامج.

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