جمارك دبي تنظم 8 ورش حرفية لتعزيز مهارات الموظفات

المصدر: دبي – البيان

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نظمت اللجنة النسائية في جمارك دبي ثماني ورش عمل توعوية وحرفية لموظفات الدائرة، لتعزيز مهاراتهن في كيفية تنسيق المنزل، حياكة السجاد، تنسيق المائدة ، صناعة الدخون أساسيات الزراعة ، وذلك احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام.

وتحرص اللجنة النسائية في الدائرة على تنظيم الورش التثقيفية والتوعوية لدعم المعرفة لدى الموظفات بأهمية الأعمال الحرفية واليدوية وتطوير مهاراتهن الشخصية في كيفية البداية للمشاريع الصغيرة والتي تأتي بمردود إيجابي عليهن في حياتهن الشخصية والعملية مع زيادة خبراتهن في التعامل مع مختلف التحديات.

وشهد الاحتفال استضافة هدى المطروشي كأول ميكانيكية إماراتية للحديث عن تجربتها في مجال العمل الحر، لاسيما المهني منه إذ إنها تعمل ميكانيكية وخبيرة في مجال السيارات، حيث قدمت معلومات قيمة للموظفات عن كيفية التعامل مع أعطال السيارات.

وقالت مريم خليفة الشامسي رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي تعمل الدائرة على توفير بيئة عمل متكافئة للمرأة، وإتاحة الفرصة للموظفات لتفعيل طاقتهن المبدعة في الأعمال وتنمية مهاراتهن الشخصية، للتعامل مع مختلف المواقف على الصعيد العملي والشخصي، مشيرة إلى أهمية تنشئة جيل من الموظفات لمستقبل واعد ليكونن نخبة واعدة للعمل الجمركي.

ولفتت الشامسي إلى استراتيجية جمارك دبي الداعمة لتمكين المرأة في العمل الجمركي حيث تسعى الدائرة دائماً إلى تطوير وتحفيز الموظفات من خلال برامج تدريبية متكافئة لجميع الدرجات الوظيفية، إذ لدى الدائرة كفاءات وظيفية من الموظفات يعملن في مجال العمل الميداني والأمني كمفتشات جمركيات، كما أيضاً تعمل الدائرة على توفير بيئة عمل إيجابية للمرأة ووجود حضانة خاصة بأبناء الموظفات لتوفير الوقت والجهد على الموظفات.

كما احتفلت المراكز الجمركية في جمارك دبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، من خلال فعاليات مميزة للموظفات، وذلك تقديراً لدورهن البارز في تعزيز مكانة الدائرة في مجال العمل الجمركي.

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