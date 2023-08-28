الإمارات في سبتمبر.. إنجازات فارقة وفعاليات تستقطب العالم

المصدر: وام

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تشهد دولة الإمارات خلال شهر سبتمبر المقبل مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات الفارقة التي تعزز حضورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، وترسخ مكانتها مركزا عالميا للأعمال والسياحة والابتكار في المجالات كافة.

وتعد الإمارات من أهم الوجهات العالمية على مستوى استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة على مدار العام، فيما يشهد شهر سبتمبر المقبل قائمة من الفعاليات ترصد "وام" أبرزها في التقرير التالي:

طموح زايد 2

تمثل عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض مطلع سبتمبر المقبل إنجازا تاريخيا تسطره الإمارات وذلك باكتمال مهمة «طموح زايد 2» أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب (6 شهور) على متن محطة الفضاء الدولية، والتي حققت الكثير من الإنجازات العلمية وفي مقدمتها نجاح النيادي في خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى نجاحه وطاقم Crew-6 في مهمة إعادة تعيين موقع التحام المركبة الفضائية دراجون، التابعة لشركة «سبيس إكس»، بمحطة الفضاء الدولية.

وأجرى النيادي خلال المهمة عدداً من التجارب العلمية الرائدة التي استغرقت نحو 585 ساعة ومن أبرزها تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة PCG2 التي تساعد على تحليل إنتاج البلورات الخاصة بالأدوية في بيئة الجاذبية الصغرى، والاشتراك في أنشطة البحث البشري المدرجة على جدول الطاقم، والتي تضمنت عمليات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وفحوصات الرؤية، واختبارات السمع، فضلاً عن الكثير من التجارب العلمية الناجحة الأخرى.

انتخابات المجلس الوطني

يشهد شهر سبتمبر المقبل عددا من المحطات الرئيسة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات في 2 سبتمبر قائمة المرشحين النهائية للانتخابات، فيما تنطلق في 11 من الشهر ذاته الحملات الانتخابية للمرشحين والتي تمتد حتى 3 أكتوبر المقبل، في حين حددت اللجنة الوطنية للانتخابات فترة تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين يومي 27 و28 من الشهر نفسه.

G20

تشارك دولة الإمارات يومي التاسع والعاشر من سبتمبر المقبل في فعاليات قمة مجموعة العشرين «G20» التي تستضيفها الهند تحت شعار «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد».

وتنظر الإمارات إلى «مجموعة العشرين» بوصفها منتدى يلعب دوراً حاسماً في الجهود متعددة الأطراف من خلال تركيزها على القضايا المالية العالمية، وتعزز الدولة دورها كضيفة شرف في «G20» بالدورات السابقة، عبر الالتزام بالتعاون الاقتصادي وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال العمل كمورد موثوق للطاقة، حيث تستمر الإمارات بمضاعفة جهود أعمالها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، ووضع استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

الصيد والفروسية

تستضيف العاصمة أبوظبي فعاليات الدورة الـ 20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من2 إلى 8 سبتمبر الذي يشهد هذا العام تطوّراً ملحوظاً وزيادة في المُشاركات الإماراتية والعربية والدولية بشكل فاق التوقعات.

ويضم الحدث 11 قطاعاً مُتنوّعاً وهي الفنون والحرف اليدوية والفروسية والصقارة ورحلات الصيد والسفاري ومُعدّات الصيد والتخييم وأسلحة ومُعدّات الصيد والرماية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي ومركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق والمنتجات والخدمات البيطرية ومُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية ووسائل الإعلام المُختصّة.

ليوا للتمور

وفي مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي تقام الدورة الثانية من مهرجان ومزاد ليوا للتمور خلال الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر المقبل.

يأتي المهرجان في إطار الفعاليات والأنشطة التراثية والزراعية التي تقام على أرض الدولة عامة ومنطقة الظفرة خاصة ويحتفي بموسم حصاد التمور ويبرز النخلة ومنتجاتها كونها ثروة وطنية وجزءاً أساسياً من الموروث الشعبي.

وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المهرجان هذا العام بهدف توثيق الروابط وتبادل الخبرات الزراعية ولمتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة ومنها الزراعي الذي يعد من القطاعات الحيوية.

منتدى الإعلام العربي

وينظم نادي دبي للصحافة يومي 26-27 سبتمبر المقبل الدورة الحادية والعشرين من "منتدى الإعلام العربي" بمشاركة رموز العمل الإعلامي في المنطقة وقيادات وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية ورؤساء تحرير أهم الصحف الإماراتية والعربية، ورواد الفكر في المنطقة وكبار الكُتّاب وصُناع المحتوى والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويمثل منتدى الإعلام العربي وما يُقام على هامشه من فعاليات ساحة الحوار الأشمل والأوسع نطاقاً على الصعيد العربي بانضمام آلاف الإعلاميين من التخصصات كافة.

ولا تقتصر قيمة المنتدى على ما تتناوله جلساته من موضوعات حيوية، بل تمتد إلى وراء ذلك بما تشهده أروقة المنتدى من نقاشات تضم رواد العمل الإعلامي في المنطقة وكذلك الأجيال الإعلامية الجديدة التي تجد في هذا التجمع المهني الفريد فرصةً نادرة للقاء قامات إعلامية رفيعة ورموز لها مكانتها في ساحة الإعلام ضمن احتفالية فكرية ومهنية متجددة كل عام.

منتدى التجارة العالمية

وتستضيف دبي في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر المقبل النسخة الثالثة من منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد الذي تنظمه شركة «إيكونوميست إمباكت» في فندق العنوان "مارينا دبي"، بمشاركة أكثر من 500 قيادي وصانع سياسات ومسؤول حكومي ورجل أعمال، وممثلين عن الأمم المتحدة، إلى جانب مديرين تنفيذيين في قطاعات رئيسية تشمل البيع بالتجزئة والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع، والإنتاج، والتكنولوجيا، والمالية، والتجارة.

ويناقش المنتدى دور التحول التجاري في تسارع عجلة النمو وحركة العولمة الجديدة، وتنويع سلسلة التوريد، وتحقيق الاستدامة، وتنظيم آلية تتبع المنتجات، وإدارة البيانات في التجارة الرقمية، ومرونة سلسلة الإمداد والتجارة في المناطق الناشئة.

ميدام 2023

وتشهد دبي في 22 سبتمبر المقبل إنطلاق أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل - ميدام 2023، التي تستمر لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستقطب المؤتمر نحو 3000 خبير ومتخصّص في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل، من 47 دولة، ويشارك به أكثر من 40 جمعية ومنظّمة طبية عالمية وحكومية.

الاتصال الحكومي

في الشارقة، تنطلق فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي تستمر يومي 13و14 سبتمبر المقبل، بمركز إكسبو الشارقة، تحت شعار: "موارد اليوم.. ثروات الغد".

ويستعرض المنتدى تجارب وخبرات نخبة من قادة الرأي والفكر والخبراء في قطاع الاتصال الحكومي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لتسليط الضوء على أهمية استغلال وإدارة الموارد والثروات التي تمتلكها الدول والمجتمعات، وكيفية تحويلها إلى عوامل نجاح وتنمية مستدامة.

وتركز دورة هذا العام من المنتدى على كيفية استثمار الدول بمواردها المختلفة الطبيعية والبشرية والعلمية والثقافية وتحويلها إلى ثروات تدعم التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستشراف الموارد الجديدة التي قد تظهر في المستقبل نتيجة لتطور العلوم والتقنيات، إلى جانب دور الاتصال الحكومي في إعادة تعريف الثروات القائمة والمستحدثة.

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