«نافس»: 55 ألف مواطنة تعمل في القطاع الخاص

المصدر: البيان

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كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» أن عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص بلغ قرابة 55 ألف مواطنة.

وبيَّن البرنامج أن عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص كان في أكتوبر عام 2021 وبعد إطلاق نافس بشهر قرابة 17 ألف مواطنة، وتضاعف العدد 2.7 مرة ليصل إلى 55 ألف. منهن قرابة 47 ألف مواطنة لديهن تصاريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأكثر من 8 آلاف مواطنة لديهن تصاريح عمل من جهات أخرى ومسجلات في منصة "نافس"، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً تفخر بها المرأة الإمارتية، كما بلغ عدد المواطنات المستفيدات مالياً من برامج "نافس" لشهر يوليو ما يزيد عن 43 ألف مواطنة، في تأكيد على حرص القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لبنت الإمارات.

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