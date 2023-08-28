منصور بن زايد يثمن ريادة الإمارات في تمكين المرأة وحماية حقوقها

المصدر: البيان

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ثمن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة ريادة الإمارات في تمكين المرأة وحماية حقوقها.

ودوَّن سموه في حسابه على منصة "إكس"بمناسبة يوم المرأة الإماراتية : "نتوجه بأصدق التهاني والتبريكات إلى الوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وإلى جميع بنات وطننا الغالي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.. مثمنين ريادة دولتنا في تمكين المرأة وحماية حقوقها وتعزيز حضورها على كافة الأصعدة ومختلف قطاعات العمل، ومشيدين بدور الكفاءات النسائية الإماراتية في جميع المجالات المعرفية والمهنية".

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