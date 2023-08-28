منصور العور: المرأة الإماراتية حققت نجاحات مشهودة في مختلف المهام والمسؤوليات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية كل عام يبرز حجم مشاركة المرأة في تنشئة أجيال المستقبل ودعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، ويسلط الضوء على جهودها وتضحياتها الكبيرة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعكس الثقة الغالية والتقدير الكبير الذي تحظى بهما لدى القيادة الرشيدة المرأة الإماراتية لا سيما بعد تحقيقها نجاحاتٍ مشهودة في مختلف المهام والمسؤوليات المعهودة إليها.

إنجازات

وأضاف في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نحن في جامعة حمدان بن محمد الذكية نقدّر عالياً إنجازات المرأة الإماراتية في مجال التعليم، ونؤكد التزامنا الدائم بدعمها وتمكينها، ما يساعدها على بلوغ أهدافها وتحقيق المزيد من النجاح والتميز على كل المستويات»

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز