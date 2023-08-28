"المعاشات" تطلق حملة تحديث بيانات أصحاب الأعمال

المصدر: وام

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أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، حملة لتحديث بيانات أصحاب الأعمال، تحث فيها صاحب العمل في القطاعين الحكومي والخاص على تحديث بيانات المؤمن عليهم، وبيانات القائمين على إنجاز المعاملات في كل جهة، على البوابة الإلكترونية الحالية للهيئة .

تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور الهيئة في الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم والوفاء بالالتزامات تجاه كافة الفئات المسجلة تحت مظلتها، ولضمان إنجاز معاملات أصحاب العمل والمؤمن عليهم دون تأخير مع الحفاظ على صحة ودقة تلك البيانات للفئات المستفيدة من خدمات الهيئة.

وحدّدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مجموعة من الإجراءات التي تُعد متطلباً أساسياً لتمكين الممثلين عن أصحاب العمل من مواصلة مهامهم، وتتمثل أهم تلك الإجراءات في تكليف أصحاب الأعمال الموظفين لديها القائمين على إدارة ملفات أصحاب العمل لدى الهيئة بمراجعة ملف التعريف الخاص بهم على المنصة الحالية للتأكد من أن جميع المعلومات الخاصة بهم صحيحة ولاسيما الهوية الإماراتية، وتحديد ما إذا كان ينبغي اعتبارهم "مشرفين رئيسيين" أو "مسؤولي خدمة"، ومن ثم استكمال كافة المعاملات المعلّقة في المنصة الحالية للهيئة، وقد يشمل ذلك على سبيل المثال: تسجيل المؤمن عليه أو نقل المؤمن عليه أو معالجة ملف نهاية خدمة المؤمن عليه، ومن ثم تأتي خطوة مراجعة وتحديث كافة البيانات في البوابة الإلكترونية الحالية للهيئة، وأخيراً تقديم تفاصيل دقيقة لراتب حساب الاشتراك، وتأدية الاشتراكات الشهرية المستحقة في الأوقات المحددة لها.

وأكدّت الهيئة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لممثلي أصحاب الأعمال بما يضمن تحديث البيانات ودقتها، وبما يُعزز تحقيق أهداف التحول الرقمي بالتعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين.

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