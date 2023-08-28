مكتوم بن محمد: المرأة الإماراتية مثابرة ومبدعة وهي روح المجتمع وسر ترابطه

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن المرأة الإماراتية مثابرة ومبدعة وهي روح المجتمع وسرّ ترابطه.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية " نحتفي في يوم المرأة الإماراتية بالأم والأخت والزوجة والابنة والموظفة وربة المنزل وكلّ النساء اللاتي يشكّلن نواة كلّ أسرة وقوّة كلّ مجتمع، بمشاركتهنّ تكتمل الريادة ويتشكّل المستقبل، ويزدهر الوطن ونبني مجتمعاً متكاملاً يحقّق أهدافه وتطلعاته. المرأة الإماراتية مثابرة ومبدعة وهي روح المجتمع وسرّ ترابطه. نفخر بالمرأة الإماراتية ونحتفي اليوم وكلّ يوم بإنجازاتها المذهلة وعطائها في كافة المجالات".

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