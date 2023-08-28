محمد بن راشد مهنئاً بنات الإمارات: كل عام وأنتنّ أقوى وأجمل وأفضل

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بنات الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : نحتفي ونحتفل بيوم المرأة الإماراتية .. شريكة المسيرة .. وصانعة الأجيال .. وأم الشهداء .. وصاحبة الإنجازات … كل عام وأنتنّ أقوى وأجمل وأفضل … كل عام وبلادنا تحتفل بإنجازاتكن وتفوقكن .. كل عام وأسرنا بخير .. ومجتمعنا إلى خير.. حفظكن الله وأدام على دولتنا المجد والخير والتلاحم والمحبة".

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