الشيخة فاطمة: مكانة فريدة للمرأة بكل مفاصل الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن تمكين المرأة يحظى باهتمام لامحدود من القيادة الرشيدة، وأن المرأة الإماراتية تبوأت مكانة فريدة ومرموقة في كل قطاعات المجتمع ومفاصل الدولة. جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموها السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لسنة 2023.

وجاءت السياسة ترجمة لرؤية سموها في تحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، لتقدم إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في الإمارات.

الشيخة فاطمة تطلق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023 - 2031

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