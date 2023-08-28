«دبي للمستقبل»: المرأة الإماراتية ركيزة محورية في تصميم وصناعة المستقبل

المصدر: دبي - وام

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أكدت مؤسسة دبي المستقبل أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية 2023، يأتي متزامناً مع مسيرة ريادة المرأة الإماراتية والتي مرت بمحطات مميزة بدأت مع قيام الاتحاد بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ولا تزال تواصل تحقيق الكثير من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات.

وقالت علياء المر رئيس قسم التحول والشراكات في مؤسسة دبي للمستقبل، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن المرأة الإماراتية أصبحت بفضل رؤية القيادة وما حرصت على إطلاقه من مبادرات وإنجازات وقوانين داعمة، في صدارة المشهد الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الإقليمي والعالمي مزودة بأعلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية، مع تمسكها بشخصيتها الإماراتية العربية وقيمها الأصيلة، من أجل الإعداد لمستقبل مزدهر للأجيال يقوم على أسس راسخة.

وأضافت: يمثل دور المرأة في تطوير وتنفيذ مختلف مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، مثالاً حياً على مساهمة الكوادر النسائية الإماراتية في دعم مشاريع الابتكار واستشراف الحلول لبناء مستقبل مشرق.

وقالت: نحتفي في هذه المناسبة بالمواهب النسائية الرائدة التي تشكل مزيجاً رائعاً من الطاقات المميزة والعقول المبدعة، واللواتي أغنين بخبراتهن مسيرة صناعة المستقبل بتوجيه ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لصنع مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بما يتوافق مع مبادئ الخمسين وأولوية الإنسان في مسيرة تقدم الدولة.

جهود

بدورها، قالت عزة الشرهان، رئيس قطاع الشؤون المؤسسية في «مؤسسة دبي للمستقبل»: نستذكر في يوم المرأة الإماراتية الجهود الحثيثة التي بذلها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والمتابعة الدائمة والدعم المستمر من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لتمكين المرأة الإماراتية في كل المسارات العلمية والعملية والاجتماعية لتحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي ما كانت لتتحقق لولا الخطوات السباقة التي اتخذتها القيادة الرشيدة، لترسيخ مكانة المرأة الإماراتية كشريكة أساسية في عملية التنمية الشاملة في الدولة.

وأضافت: تسير المرأة الإماراتية اليوم بخطوات واثقة نحو الريادة بفضل الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة متمثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، فبعد مرحلة التمكين، انتقلت بنت الإمارات إلى مرحلة التفوق، حيث وصلت إبداعاتها إلى مستويات غير مسبوقة، وباتت عنصراً مؤثراً في السجل الحافل لمنجزات الدولة، وأصبحت ركيزة محورية في مسيرة تصميم وصناعة مستقبل الإمارات.

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