بودكاست «هوية» يضيء على تجارب ملهمة لقيادات نسائية

المصدر: دبي ـــ البيان

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بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، وفي إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بإبراز إنجازات المرأة الإماراتية وتسليط الضوء على تجربتها الملهمة في المحافل والمنصات المحلية والعالمية، يستضيف بودكاست «هوية» الذي يعرض بقناة بينونة عدداً من القيادات النسائية الإماراتية ضمن حلقات جديدة برعاية مؤسسة دبي للمرأة، يتم خلالها تسليط الضوء على الحياة الشخصية والمهنية لهؤلاء القياديات لمشاركة تجاربهن الملهمة مع شريحة واسعة من المجتمع ترسيخاً لثقافة تبادل المعرفة والخبرات واستلهام الدروس المستفادة من تجاربهن المميزة وعطائهن المتواصل في خدمة الوطن حاضره ومستقبله.

بناء الشخصية

وتبث الحلقة الأولى من هذه الحلقات عبر بودكاست «هوية»، الذي تقدمه الإعلامية الإماراتية صفية الشحي 28 أغسطس الجاري بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية وتستضيف فيها الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا)، حيث تتناول جوانب من حياتها الشخصية ودور الأسرة في دعمها وتحفيز مسيرتها، كما تتطرق إلى التخصص الدراسي والتجربة الجامعية وأهم المحطات المهنية والإنجازات، ودور القيادة في دعم المرأة وتمكينها ومفهوم التمكين الدبلوماسي، وأبرز ملامح تجربة الدراسة في الخارج، والفرص التي تتيح بناء الشخصيات القيادية القادرة على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وتتحدث الدكتورة نوال الحوسني خلال هذه الحلقة عن الدعم غير المسبوق عالمياً للمرأة الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وثمنت المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا) الجهود الحثيثة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت تصدر تجربتها المتواصلة في تمكين المرأة لكل العالم، وأن جهودها في هذا السياق واضحة البصمات في المساواة في الأجور والمناصب القيادية وتواجد المرأة في الحقل الدبلوماسي وقطاعات العلوم والتكنولوجيا والطاقة وغيرها من القطاعات التي تجد احتفاءً وتركيزاً عالمياً.

تنوع

وقالت الحوسني إنها تنتمي إلى جيل عاصر بناء الدولة وتربى في بيئة ترسخ لمفهوم أن التغيير هو الشيء الوحيد الثابت في الحياة، وأن العطاء شيء مستمر حتى نهاية العمر، مشيرة إلى أن التنوع كان دائماً جزءاً لا يتجزأ من نسيج دولة الإمارات الأمر الذي أسهم كثيراً في التفاعل مع الثقافات المختلفة.

وحول النجاح المتميز لدولة الإمارات في قطاع الطاقة، قالت الدكتورة نوال الحوسني إن هذا النجاح يعود لرؤية الدولة المستقبلية الواضحة حول أهمية أمن الطاقة، مشيرة إلى أن الدولة أصبحت اليوم جزءاً من المنظومة العالمية للطاقة المتجددة .

«نتشارك للغد»

ومن جانبها، قالت نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، إن إطلاق هذه الحلقات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي تحتفل به الدولة هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يأتي تكريماً للمرأة الإماراتية.

خبرات

وأشارت أهلي إلى أن حلقات بودكاست «هوية» التي ترعاها مؤسسة دبي للمرأة، تأتي في إطار استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة في تزويد المرأة الإماراتية بالمعرفة والخبرات اللازمة من خلال تجارب متفردة أسهمت بشكل فعال في مسيرة التنمية الشاملة بالدولة وفي تعزيز مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي، باعتبار أن الـ «بودكاست» وسيلة فعالة لنقل الخبرة ومشاركتها على أوسع نطاق، معربة عن شكرها وتقديرها للدكتورة نوال الحوسني كونها من الشخصيات الإماراتية الملهمة في المعرفة والمهنية، والتي امتد عطاؤها إلى خارج حدود الدولة كصوت عالمي مؤثر في أحد أهم القطاعات التي تستهدف المستقبل العالمي في مجال البيئة النظيفة وموارد الطاقة المتجددة ونموها واستدامتها ليس في بلادنا فقط ولكن على مستوى العالم.

وتهدف الحلقات التي ترعاها مؤسسة دبي للمرأة عبر بودكاست «هوية» لتقديم محتوى صوتي يحتفي بالمرأة الإماراتية المتميزة ومسيرتها الحياتية والمهنية، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقات شهرياً ابتداءً من يوم المرأة الإماراتية لهذا العام، كما سيتم بث الحلقات على جميع قنوات البودكاست الرئيسية على قناة بينونة، ومنصات مؤسسة دبي للمرأة، وأبل بودكاست، ويوتيوب، وسبوتيفاي.

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