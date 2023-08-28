خالد بن زايد: مناسبة عظيمة للاحتفاء بكل امرأة في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن يوم المرأة الإماراتية هدفه الأساسي تكريمها على جهودها ونجاحها في العلم والعمل والعطاء ووصولها إلى أعلى المراتب العلمية والعملية.

وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من أغسطس من كل عام: «هو يوم خاص ومناسبة عظيمة للاحتفاء بكل امرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو تجسيد لطموح المرأة الإماراتية، الذي لا حدود له بإشراقة وتفاؤل لمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً وتقدماً، في ظل رعاية القيادة الرشيدة، التي أولت اهتماماً كبيراً بدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع، وهيأت لها كل مقومات النجاح، ووفرت البيئة الداعمة وبرامج التمكين لتكون حافزاً لها لإطلاق طاقاتها الخلاقة والمبدعة، ولتتبوأ أعلى المناصب القيادية في الدولة».

تهنئة

وأضاف سموه: «في هذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير، ونثمّن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للارتقاء بمسيرة المرأة وبناء أجيال قادرة على حمل الأمانة».

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