لطيفة بنت محمد: المرأة الإماراتية أيقونة إبداع ملهمة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، أن المرأة الإماراتية أيقونة إبداع ملهمة رسخت نموذجاً استثنائياً في العطاء والإنجاز، وحققت مكانة رائدة في مختلف المجالات، بفضل دعم القيادة الرشيدة وإيمانها بقدراتها ومواهبها وبأهمية دورها في الارتقاء بالوطن.

وقالت سموها: «المرأة الإماراتية نبع إلهام لا ينضب، فهي الأم والابنة والصديقة وصانعة الأجيال، والشريكة في مسيرة التميز وبناء الأسرة والمجتمع، سخَّرت طاقاتها وإمكاناتها في خدمة وطنها، وحوَّلت طموحاتها لإنجازات ومكتسبات عظيمة، وحققت نجاحات أبهرت العالم، حيث تبوأت أرفع المناصب القيادية، وتولت مختلف المسؤوليات، وقامت بكافة الأدوار».

تمكين

وأشارت سموها إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست نهجاً متفرداً واستثنائياً في تمكين المرأة، لافتة إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للمرأة.

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