نهيان بن زايد: المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مسيرة التنمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها وجدارتها على البناء والإنجاز جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في مسيرة التنمية والإنجازات التي حققتها وتحققها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات.

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «بفضل الدعم اللامحدود والرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحقق المرأة الإماراتية إنجازات متتالية تفوق التوقعات، حيث تبوأت مختلف المناصب القيادية في شتى القطاعات الإنسانية والاجتماعية والخيرية وغيرها من المجالات، وأصبحت شريكاً أساسياً في عملية البناء ونموذجاً مشرفاً لكل إماراتي في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار سموه إلى أن المرأة الإماراتية شاركت فرق الإغاثة وطواقم العمل الميدانية المتخصصة في تقديم المساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم، وسخرت جهودها للمشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية، فكان دورها محورياً في دعم كل الحملات الإنسانية، لافتاً سموه إلى أن الكوادر النسائية التي تعمل تحت مظلة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في الميدان أو كمتطوعات هن شركاء أساسيون في نجاح مهامها الإغاثية وتنفيذ فعالياتها الإنسانية والخيرية والتنموية.

وتوجه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بالتهنئة للمرأة في يومها التاريخي قائلاً: «تحية إجلال للمرأة الإماراتية التي تقدم أدواراً متنوعة بكل كفاءة واقتدار، وتقديراً لدورها الفعال وتضحياتها الكبيرة في بناء الأجيال والوطن وفي جميع المهام التي تتولاها من دون استثناء».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز