بدور القاسمي: دور محوري للمرأة في تشكيل مستقبل الدولة

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبرت الشيخة بدور القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة عن فخرها بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات كبيرة، ومن القدرة على التكيّف مع التحديات وطرق مواجهتها وتجاوزها، لتسهم بشكل فاعل بهذا التقدم النوعي في مسيرة بلادنا التنموية. وقالت: «إنه بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، نجحت المرأة الإماراتية في تمهيد الطريق أمام الأجيال المقبلة من النساء لتحويل أحلامهن إلى حقيقة وواقع ملموس».

وأضافت: «للمرأة الإماراتية دور محوري في تشكيل مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إمكاناتها غير المحدودة، ولهذا أشجع نساء مجتمع الإمارات على إدراك حجم ما يمتلكن من إمكانات، وأن يواصلن سعيهن نحو النجاح والتفوق في المجالات كافة، لبناء عالم أكثر استدامة؛ وذلك لأن مهمة المرأة لا تقتصر على بناء الأسرة، بل تتعداه إلى كونها منبعاً للطاقة والأفكار المبتكرة».

وتابعت: «في الحضارات القديمة، كانت المرأة رمزاً للقوة والطاقة الروحيّة؛ ولهذا السبب يجب ألا تنسى النساء هذه الحقيقة عند السعي لتحقيق أهدافهن وطموحاتهن. وليست هذه الرمزية التي اكتسبتها المرأة عبر التاريخ أسطورة، بل هي مرآة تعكس تقدير البشرية للنساء وحاجتها لقدراتهن».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز