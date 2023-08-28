محمد بن خليفة: دعم القيادة عزز مكانة المرأة الإماراتية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، جهودها المخلصة دعماً للمرأة الإماراتية وتمكينها وتعزيز مكانتها في المجتمع لتكون سنداً دائماً لشقيقها الرجل في مسيرة بناء الوطن، ودفع عجلة التنمية وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي تتبناه الدولة منذ قيامها على أيدي القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه المؤسسين «رحمهم الله».

وأعرب سموه في ختام كلمته عن اعتزازه بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات قل نظيرها جعلت منها مصدر فخر وإلهام لقريناتها حول العالم، مؤكداً ثقته في مواصلة ابنة الإمارات مسيرة الإنجازات والنجاحات لترسخ مكانتها عنصراً فاعلاً في نهضة الإمارات ورقيها وازدهارها.

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