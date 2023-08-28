الإماراتيات يبدعن في عمليات مؤسسة إمباور

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور» بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «نتشارك للغد»، مستذكرة مسيرة نهضة بنات الوطن منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما مثّلته تلك الانطلاقة من إنجازات استثنائية مكنت المرأة من أن تسمو بفكرها وعلمها وعملها ومكانتها ودورها الحيوي في ماضي وحاضر ومستقبل الوطن.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إنه في هذا اليوم المميز للمرأة الإماراتية، تدار جميع عمليات الإشراف والرقابة على الإنتاج والتوزيع على أيدي وعقول مواطنات يبدعن في أداء مهامهن من مركز القيادة والتحكم (CCC)، الذي يعتبر مركز القيادة الرئيس للمؤسسة، والذي تتم من خلاله جميع عمليات «إمباور»، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية تعيش نهضة تنموية على جميع الأصعدة، حيث شهدت تحولات نوعية في مسيرتها في شتى المجالات، وتواصل اليوم تلك المسيرة المعطاءة بخطوات واثقة لتحقيق المزيد من الرقي والتقدم في ظل قيادتنا الرشيدة.

وعبر عن فخره بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية على مدى العقود الماضية والمكانة المرموقة

وتشغل المرأة حالياً مناصب متقدمة من الوظائف الإدارية في المؤسسة، وتشكل النساء الإماراتيات نسبة تتجاوز الـ61% من إجمالي القوى النسائية العاملة في المؤسسة، هذا غير وجودها القوي في مختلف المراكز الوظيفية في باقي الشركات التابعة للمؤسسة.

ولفت بن شعفار إلى دعم القيادة الحكيمة للمرأة، وهو ما رسخ وعي المجتمع الإماراتي حول دورها الأساسي في شتى القطاعات، موضحاً أن الإمارات منذ المراحل الأولى لتأسيس الاتحاد لم تغفل الدور المهم الذي ستؤديه المرأة وقدرتها على العمل إلى جنب أخيها الرجل لإرساء دعائم دولة قوية، شعارها المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مؤكداً أن المؤسسة فخورة بمشاركة المرأة في أدق تفاصيل عمل «إمباور» لمساندة أخيها الرجل، بما يحقق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية الناشئة، للعمل في قطاع تبريد المناطق الرائد والحيوي بالمنطقة، وتأهيلها لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على إعطاء المرأة الإماراتية المكانة التي تستحقها وإيلائها الرعاية والاهتمام والاحترام الذي تستحقه، وتمكينها من ولوج كل المجالات التشريعية منها والتنفيذية والقيادية أيضاً.

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