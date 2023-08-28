«براند دبي» يصدر دليلاً تفاعلياً يشمل حسوماً وعروضاً حصرية

المصدر: دبي - البيان

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أطلق «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، دليلاً تفاعلياً جديداً يتضمن في هذه المناسبة حسوماً وعروضاً حصريةً متميزةً لجميع النساء على قائمة منوعة من المنتجات في عدد من المتاجر ومنافذ البيع والمطاعم وصالونات التجميل، وذلك تقديراً لدور المرأة الإماراتية وتفانيها في خدمة المجتمع، وتكريماً لما قدمته لدعم مسيرة التنمية والتقدم والازدهار، وتأكيداً لنهج دبي في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركناً رئيساً ودعامة أساسية لاقتصاد دبي.

واحتفالاً بهذا اليوم الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، يركز الدليل الجديد الذي يحمل عنوان «من دبي إلى المرأة الإماراتية»، على جعل هذا اليوم تجربة تسوق ممتعة لا تنسى للمرأة بتسليط الضوء على قائمة بالغة التنوع والتميز من المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال والتجارب الناجحة في مختلف المجالات والتي تشمل منافذ المأكولات والمشروبات الخفيفة والمطاعم والكافيهات ومتاجر الأزياء وصالونات التجميل ومحال الورود والمجوهرات، وغيرها من منافذ البيع والمتاجر، التي تتيح للنساء زيارتها للاستفادة من العروض الخاصة التي تقدمها في هذا اليوم.

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية قد أطلقت «يوم المرأة الإماراتية»، الذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام، تقديراً لدور المرأة الإماراتية الفعال وتضحياتها الكبيرة وتفانيها في بناء الأجيال والوطن، وتأكيداً على إيمان القيادة الرشيدة بالدور الفاعل لها في بناء المجتمع، ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب لها ولمجتمعها. وتقام هذه المناسبة هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد».

وقالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: «يعكس دليل من دبي إلى المرأة الإماراتية الذي صدر بمناسبة يوم المرأة الإماراتية التزامنا تمكين وتكريم المرأة وتقدير دورها الفاعل في المجتمع،، باحتسابها من ركائز المجتمع وأركانه الأساسية، إذ يعد هذا اليوم فرصة للتعبير عن الفخر بالمرأة الإماراتية والاعتزاز بإنجازاتها في الصعد كافة بفضل الدعم اللامحدود والمساندة القوية من جانب قيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً في تعزيز دور المرأة في المجتمع في شتى المجالات والقطاعات والاعتراف بجهودها الرائدة في مسيرة التنمية المستدامة، باحتسابها عنصراً فاعلاً في التنمية الاقتصادية للدولة وتقدمها وازدهارها»

مشروعات

كما يسلط الدليل التفاعلي، الضوء على بعض المشروعات الناشئة والمتميزة من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» إحدى مبادرات «براند دبي» الهادفة إلى دعم رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وتوفر المبادرة للشركات المحلية مجموعة متكاملة من أساليب الدعم بما يشمل تيسير المشاركات في الفعاليات الخارجية وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة وذلك بالاعتماد على شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية.

ويمكن الحصول على الدليل التفاعلي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية المقدم من «براند دبي» عبر الرابط:

https://www.dubaidestinations.ae/guides/PDF/EmiratiWomensDay.pdf

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