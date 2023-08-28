«القلب الكبير»: قادت عدداً من المبادرات الإنسانية

المصدر: (الشارقة - وام)

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أكدت مريم الحمادي، مديرة مؤسسة القلب الكبير، أن الإمارات وفرت بيئة حاضنة للمرأة ساعدتها على القيام بدورها الأساسي في المجتمع والدولة، وقدمت لها كل سبل الدعم لاستثمار طاقاتها والمساهمة في مسيرة النمو والتطوير.

وقالت في تصريحات لها في يوم المرأة الإماراتية: «نحتفي اليوم بما حققته المرأة الإماراتية من منجزات، لا سيما على صعيد العمل الإنساني، إذ قادت عدداً من المبادرات الإنسانية والمشاريع المخصصة لدعم المرأة في جميع دول العالم بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

وأضافت: «في هذه المناسبة «نتشارك للغد» ونبني معاً مستقبلنا المشرق ونتعاون مع جميع أفراد المجتمع للارتقاء بمكانة دولتنا، وفي الوقت ذاته نعرب عن تقديرنا وامتناننا للثقة التي وضعتها القيادة بالمرأة الإماراتية».

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