84 % من موظفات «كهرباء دبي» إماراتيات

المصدر: دبي - البيان

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أكدت قيادات نسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تعتبر من المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة. وتركز على تمكين المرأة وتوفر بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفات، داعمة لتنمية مهاراتهن الشخصية والحياتية ليتسنى لهن إثبات جدارتهن وبناء أسر متماسكة ومترابطة وسعيدة.

ووصل عدد موظفات الهيئة إلى 1936 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 734 موظفة في القطاع الهندسي والفني، فيما تشغل 422 موظفة مناصب قيادية في الهيئة. وتشكل الموظفات الإماراتيات 84 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.

وقالت مريم المطيوعي، نائب الرئيس - الموارد البشرية: «تلعب الموظفة الإماراتية في هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً رئيسياً في التطور المؤسسي وما وصلت إليه الهيئة بهذا الشأن، وتواصل المساهمة بشكل هادف في تحقيق رؤية الهيئة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث ارتقت إلى مناصب قيادية في مجالات العمل الفنية وغير الفنية، كما تولت قيادة مسارات مبتكرة في مجالات العمل وأثبتت ريادتها في مجالات البحث بالهيئة، وقد لقيت السياسات والإجراءات البناءة لهيئة كهرباء ومياه دبي تجاه تمكين المرأة على مر السنين استحساناً من قبل الموظفات، وستواصل الهيئة الاستثمار في كوادرها النسائية، وخصوصاً المرأة الإماراتية لتمكينها من النجاح في الحياة ولتصبح مساهماً رئيسياً ليس فقط في هيئة كهرباء ومياه دبي ولكن في المجتمع ككل».

بدورها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية: «نثمن المتابعة الحثيثة والمستمرة التي توليها القيادة العليا في الهيئة لأعمال اللجنة النسائية، ودعمها لأداء دورها ومهامها على أكمل وجه، وضمان مواصلة توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة في الهيئة، تساعد المرأة العاملة على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، ومواصلة رحلة الإنجازات المهمة التي تعزز ريادة وتميز الهيئة محلياً ودولياً، وتسهم في بناء أسر مترابطة ومتلاحمة ومجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة.

وتنظم اللجنة النسائية الفعاليات والأنشطة والمقارنات المعيارية، وتشارك في الفعاليات المحلية والعالمية لتبادل التجارب والمعارف وتوطيد أواصر التعاون المشترك، وتحرص على إبرام الشراكات الفعالة مع الجهات والمؤسسات المعنية، لتزويد الموظفات بالخبرات والمعارف اللازمة، كما تلتزم بتقدير الكفاءات والقدرات وتفاني موظفات الهيئة في العمل، وإبراز دورهن في خدمة المجتمع في كل ميادين العمل».

فخر

وقالت المهندسة عائشة الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي ونائب مدير في مركز الابتكار: «نفخر بالقفزات النوعية التي تحققها الهيئة في مجال توسيع مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الهندسي والفني، ونحرص على استثمار الفرص المثالية التي توفرها الهيئة في مجالات التدريب وتنمية الخبرات، والاستفادة من أحدث التقنيات الإحلالية لترسيخ الدور الجوهري للمرأة الإماراتية في تولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه، وتعزيز مكانتها المحلية والعالمية التنافسية بوصفها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وصنع المستقبل المستدام».

وقالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار: «أثمر تبني الهيئة لبرامج ومبادرات تتيح للمرأة الإماراتية إطلاق العنان لمواهبها وقدراتها على الابتكار والإبداع، عن تبوء باقة واسعة من نخبة الموظفات الإماراتيات في الهيئة مكانة عالمية مرموقة، بوصفهن دعامة أساسية للمساعي الوطنية والعالمية الهادفة إلى حشد جهود الجميع لرسم ملامح المستقبل المشرق والمستدام».

التزام

وقالت عائشة عبدالله العسم، نائب رئيسة اللجنة النسائية: «تلتزم اللجنة النسائية بدعم سجل الهيئة الحافل بالإنجازات في جميع المجالات، ولا سيما في مجال دعم وتمكين المرأة الإماراتية. وتحرص اللجنة على توفير كل السبل اللازمة لصقل خبرات موظفات الهيئة الإماراتيات وتنمية معارفهن، مما يسهم في تعزيز مساهماتهن المشهودة في قطاع الطاقة، وتحفيز دورهن الفعال في دفع عجلة العمل المناخي وتسريع التحول الأخضر».

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