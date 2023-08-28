مسؤولون: ابنة الإمارات شريك في التنمية المستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد مسؤولون أن ابنة الإمارات باتت شريكاً رئيساً في تحقيق التنمية المستدامة، وقالوا بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الـ28 من شهر أغسطس من كل عام، إن قيادتنا الرشيدة وفرت للمرأة الإماراتية كل مقومات التمكين فحققت أبرز الإنجازات وتميزت.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «إن تطور المجتمعات والدول يقاس باتخاذها معيار التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في نهضتها وتحقيق أهدافها التنموية المستدامة في المجالات كافة، وهو ما اتخذته الإمارات نهجاً منذ عهد المؤسسين، وخريطة طريق ثابتة نستند إليها لتحقيق رؤيتنا المستقبلية».

وأشار معاليه إلى أن قيادة وحكومة الإمارات رسختا لمنظومة عمل تستوفي المقومات والممكنات كافة التي من شأنها الدفع بالمرأة وبقوة نحو الأمام، فكانت وما زالت شريكة أساسية لأخيها الرجل في الميادين كافة.

رأس الأولويات

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن القيادة وضعت «ابنة الإمارات» على رأس أولوياتها وفي مقدمة اهتماماتها وعملت جاهدةً على تمكينها والنهوض بها وتحقيق تطلعاتها واستثمار قدراتها في مسيرة تنمية المجتمع.

وهنأ معاليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بيوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، الذي يتوافق مع شعار عام الاستدامة 2023 «اليوم للغد»، ويعزز جهود وتوجه الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين، وترسيخها ثقافة مؤسسية ومجتمعية وأخلاقية.

وأكد معاليه حرص هيئة الطرق والمواصلات، على تمكين المرأة الإماراتية، وتأهيلها ومنحها الفرصة لشغل الوظائف القيادية والتخصصية في مختلف مجالات عمل الهيئة، وقال: نفخر بوجود 920 موظفة في عام 2023، منهن 793 من المواطنات، يشغلن العديد من التصنيفات الوظيفية، من بينها 222 وظيفة هندسية وتقنية وفنية و122 وظيفة تخصصية و23 وظيفة قيادية، و25 موظفة يعملن في الميدان و52 موظفة إشرافية و42 موظفة في وظائف الدعم والمشرفين و434 موظفة في وظائف الدعم الإداري.

مسيرة

من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نستذكر في يوم المرأة الإماراتية الـ9 مسيرة تمكين وإعلاء شأن المرأة التي أطلقها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ، لدعم تطوير قدرات وطاقات المرأة الإماراتية، وإطلاق العنان لإبداعاتها وإمكاناتها، لتبقى شريكة فاعلة في رفعة الوطن وازدهاره، وركيزة رئيسة نحو تحقيق المستقبل المستدام.

مكانة

وفي إطار آخر، أوضح داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي أن المرأة الإماراتية أثبتت مكانتها الاجتماعية والقيادية ودورها الريادي المحوري منذ تأسيس الدولة، والذي جاء نتيجة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود في توفير الإمكانات كافة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي والعلمي والفكري والثقافي.

وأضاف: نفخر في بلدية دبي بأكثر من 1,350 موظفة وقيادية إماراتية، يعملن في مجالات وتخصصات البلدية كافة لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وتعزيز جاذبية إمارة دبي، وذلك في إطار التزامنا ودعمنا استراتيجيات تمكين المرأة، وتعزيز إسهامها شريكاً فاعلاً في ريادة وتقدّم دولة الإمارات عالمياً.

منجزات

وبدوره، أكد الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الجانب بدبي أن هذه المناسبة المهمة التي تأتي هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» تعد مناسبة ويوماً متميزاً، إذ تحتفي الدولة بالمكانة العظيمة التي تحظى بها المرأة في الإمارات، وتسلط الضوء على الدور البارز الذي تؤديه في بناء وتطوير المجتمع.

وأعرب الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عن تقديره العميق لجهود المرأة الإماراتية التي تقدمها في كل ميادين العطاء، خدمةً لمجتمعها ووطنها، وما تحققه من قصص نجاح ملهمة، وما تشارك به من إسهامات فاعلة ومؤثرة علميًّا ومهنيًّا، في مسيرة الإنجازات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، ومنها القطاع القانوني المهني الذي تحرص على أن تكون شريكةً أساسيةً من خلاله في الدفاع عن الحقوق وضمان سيادة القانون، وهو ما يظهر جليًّا في تصاعد عدد قيد المواطنات، عامًا بعد عام، في مزاولة مهنة المحاماة.

عصر ذهبي

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن ابنة الإمارات، تعيش عصرها الذهبي بما حققته من إنجازات بفضل الدعم اللامحدود الذي قدمته وتقدمه لها القيادة الرشيدة.

وقال: إن قيادة الإمارات تواصل السير على نهج المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في دعم المرأة وتمكينها ومنحها الفرص المتساوية ما كان له كبير الأثر في نجاحها وتميزها في كل المجالات وترسيخ دورها في بناء وطنها وخدمة مجتمعها.

مسيرة

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي أن مسيرة المرأة الإماراتية حافلة بالإنجازات والطموحات الواعدة في القطاع المالي.

وقال معاليه: نفخر في الإمارات بالإنجازات النوعية التي حققتها المرأة الإماراتية، والتي باتت تحظى بمكانة مرموقة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والدعم اللامحدود لها، والجهود الهادفة إلى تمكينها من تعزيز دورها ومساهمتها الكبيرة في مسيرة النهضة والتطور على كافة الأصعدة محلياً وعالمياً.

وأضاف معاليه: بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نُثمن جهود «أم الإمارات» وحرصها الدائم على تمكين وإلهام المرأة الإماراتية لتشارك بفاعلية في المجالات كافة وتعزز دورها العظيم في بناء أجيال المستقبل.

نماذج مشرفة

وعبّرت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، المديرة العامة لمعهد دبي القضائي، عن فخرها وسعادتها بالنموذج الذي جسّدته المرأة الإماراتية في المشاركة الفاعلة بمختلف مراحل التنمية المستدامة التي تشهدها دولتنا في ظل قيادة حكيمة مهّدت لها الطريق نحو الريادة الإقليمية والعالمية.

وقالت: «روح المكان ومكان الروح» هو الوصف الأجمل والوسام الأرفع الذي منحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دلالة على المكانة المتقدمة التي تحظى بها بنات الإمارات في سلّم أولويات سموه.

معرفة

بدوره، قال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نحتفي بيوم المرأة الإماراتية تقديراً لدورها المحوري في نماء الوطن وتقدمه، وتعبيراً عن فخرنا بالإسهامات العظيمة للكوادر النسائية الوطنية في دفع عجلة تطور مُختلف القطاعات، وفي مقدمتها المعرفة والعلم والتعليم والعمل الحكومي وريادة الأعمال والرعاية الصحية والطيران والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.

وتحمل هذه المناسبة رمزيةً خاصة، فلطالما شكَّلت المرأة الإماراتية نموذجاً في العزيمة والطموح، وركيزةً رئيسة ضمن الاستراتيجيات الرامية لترسيخ ريادة الإمارات، في ظل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة.

آفاق

من جانبه، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في رسم ملامح وآفاق المستقبل المشرق لدولة الإمارات، ومن أهم الركائز في الارتقاء بالنهضة التنموية، وبفضل توجيهات القيادة الحكيمة، أصبح للمرأة الإماراتية مكانة متميزة على المستويات الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن مسيرة الدولة التنموية ركزت على الاستثمار في العناصر البشرية المواطنة ولا سيما العنصر النسائي، الذي أثبت جدارته على مدى سنوات طويلة في مختلف المجالات وتولي المناصب والقيادة في أهم القطاعات، وكان له إسهامات فاعلة وحيوية وبصمة واضحة في المجالات كافة القيادية والاجتماعية والصحية وغيرها، نتجت عنها إنجازات مشرفة تنسب للوطن وللمرأة الإماراتية.

قدرات

وقال فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: نحتفل في هذا اليوم بإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ونؤكّد دورها المحوري في تقدّم دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي اعتمدت «نتشارك للغد» شعاراً ليوم المرأة الإماراتية لسنة 2023.

وعبر استراتيجية تمكين المرأة، تعد دولة الإمارات نموذجاً في تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعاب أمام مشاركتها في المجالات كافة. ونؤكّد في ورشة حكومة دبي التزامنا ودعمنا الراسخ للمبادرات والاستراتيجيات الوطنية كافة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة وتوفير الدعم الاجتماعي اللازم لتحقيق طموحاتها، إيماناً بأنّ الوصول إلى المستقبل المنشود لا يتحقق من دون المشاركة الكاملة للمرأة.

نموذج ملهم

من جانبه، قال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: تمضي المرأة الإماراتية في تقديم نموذجٍ ملهم في التميُّز والتفاني والكفاءة، محققةً نجاحاتٍ استثنائية ضمن مُختلف الميادين، من العلم والفكر والثقافة، إلى الاقتصاد والدبلوماسية والعمل الحكومي.

وتجسد قصة نجاح المرأة الإماراتية عزيمتها وإرادتها وإيمانها بقدراتها، وتعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص، ورفد الكوادر النسائية بالسبل الكفيلة بتعزيز دورها في دفع عجلة نماء الوطن وتقدمه. ويشكل يوم المرأة الإماراتية مناسبةً نحتفي عبرها بالمكتسبات التي حققتها الكفاءات النسائية الإماراتية، ودورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: «احتفاءً بالدور الريادي للمرأة الإماراتية، يسرّنا في مجموعة بريد الإمارات أن نتقدم بأطيب التهاني لجميع النساء الإماراتيات الرائدات والملهمات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية كما نغتنم هذه المناسبة لنعرب عن تقديرنا وامتناننا لإسهامات وتضحيات المرأة في سبيل رفعة وتقدم وتطوّر دولتنا الحبيبة.

ونحن نفخر بنخبة من الإماراتيات اللواتي سجلنّ حضوراً بارزاً ضمن فريق عملنا، ونُشيد بكفاءتهن واجتهادهن وإسهاماتهن في جميع ميادين العمل؛ فهنّ من أهم الركائز في تحقيق استدامة أعمال المجموعة. وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تُواصل المجموعة سعيها الدائم لتوفير بيئة عمل ممكنة وداعمة للمرأة.

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