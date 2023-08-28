مسؤولون ثقافيون: المرأة الإماراتية رمز القوة والإبداع

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد عدد من المسؤولين الثقافيين في الدولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الـ28 من أغسطس من كل عام، أن المرأة رمز للقوة والإبداع، مشيرين إلى ما حققته مبدعات الإمارات من إنجازات نوعية على كافة المستويات لا سيما في المجال الثقافي والأدبي.

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن المرأة الإماراتية نجحت في تحقيق قفزات نوعية مكنتها من تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً، وجعلت منها نموذجاً ملهماً على مستوى المنطقة، ما فتح أمامها الآفاق واسعة للإبداع والمساهمة في دفع مسيرة النهضة الوطنية، وهو ما يعكس النهج الحضاري للدولة.

فخر

وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: «إنَّ المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء المجتمع الإماراتي ورمزٌ للقوة والإبداع، تُسطِّرُ يومها هذا بفخر وعزّة، ويمثل اليوم مناسبة متجددة للاحتفاء بدور المرأة الإماراتية الحيوي والفعّال والمؤثر في تطور ونمو مجتمعنا وبناء مستقبل الأجيال القادمة، فهي تشكل مثالاً للقوة والإرادة والتميز في مسيرة التقدم والازدهار الوطني».

منجزات

من جانبه، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: نحتفي كلّ عام من خلال «يوم المرأة الإماراتية» بمنجزات استثنائية تسطّرها بنت الإمارات، ونجاحات مثمرة تثبت من خلالها أنها لطالما كانت أهلاً للثقة الكبيرة التي منحتها إياها القيادة الحكيمة لدولتنا التي حرصت منذ تأسيسها وحتى اليوم على توفير كافة سُبل الدعم وجميع الفرص للمرأة الإماراتية مع تحقيق التوازن الأمثل بين الجنسين.

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: في يومها، نتوجه للمرأة الإماراتية بالتحية والتقدير لكل ما حققته من منجزات بارزة على امتداد تاريخ دولة الإمارات.

دور مهم

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: يُشكل «يوم المرأة الإماراتية» مناسبة مهمة لجميع أفراد المجتمع لتوجيه عميق الشكر والتقدير للمرأة الإماراتية على دورها الفعال في كافة جوانب الحياة، وعلى كونها شريكاً أساسياً في مسيرة دولتنا التنموية ومراحل تطورها على جميع الصُعد.

وأكّد راشد محمد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن المرأة الإماراتية أثبتت على مدار العقود الماضية جدارتها في شتّى المجالات، وخاصة في قطاع النشر.

دور فاعل

وقالت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، إن المرأة الإماراتية لطالما تمتّعت بروح العطاء والمثابرة والإرادة التي مكّنتها من لعب دور فاعل ومؤثر في مسيرة بناء الوطن، وتحقيق الصدارة في مختلف الميادين ومن ضمنها حقل النشر.

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