صقر غباش: شريك أساسي وفاعل في المسيرة الحضارية

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن تجربة تمكين وريادة المرأة الإماراتية متميزة على مستوى العالم، وأن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق التفوق في كافة المجالات في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وإيمانها بقدراتها وأهمية تمكينها وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف في الـ28 من شهر أغسطس، ويقام هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد». وبين معاليه أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الملهمة قدمت للعالم نموذجاً استثنائياً في تمكين المرأة في مختلف المجالات لا سيما العمل البرلماني الذي حققت خلاله إنجازاً تاريخياً يضاف إلى سجل الدولة الحافل.

وقال معاليه: في هذه المناسبة نستذكر مآثر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، ورؤيته الملهمة لدور المرأة في بناء الوطن، وإيمانه بقدرتها على أن تكون شريكاً فاعلاً في كل مسارات التنمية، كما نستذكر الدعم الكبير لجهود تمكين المرأة من قبل قيادتنا الرشيدة.

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