50 % ارتفاع مساهمة النساء في «أوقاف دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

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أظهرت إحصاءات صادرة عن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ارتفاع نسبة المساهمات النسائية بنحو 50 % من إجمالي المساهمين في النشاط الوقفي خلال العام الماضي، في وقت بلغ فيه عدد الأوقاف التي قدمتها المرأة 149 وقفاً بقيمة 600 مليون درهم، تنوّعت بين عقارات وأسهم وتبرعات مالية وعينية، قدمتها 119 واقفة.

وتم تخصيص ريع المشروعات الوقفية بحسب رغبة الواقفات على شؤون المساجد، ولعموم الخير، وعوائل الواقفين والأيتام، كما توزعت مخصصات بقية الأوقاف النسائية على التعليم وأصحاب الهمم، وسُقيا الماء والصحة والحجاج وبناء المساجد، وغيرها.

وهنأ علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، سيدات الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وأشاد بدورهن الريادي المتميز في ميادين العمل الإنساني، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل، تعكس النموذج الرائد الذي تكرسه دولة الإمارات على صعيد دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية المستدامة وترسيخ دورها المؤثر والفاعل في نهضة المجتمع.

وأكد المطوع، أن المرأة الإماراتية وضعت بصمتها في ميادين العمل الخيري وشاركت في كافة المبادرات الإنسانية وقدمت بسخاء الأوقاف الخيرية التي تدعم استقرار المجتمع وتحقق ازدهاره، وشهدت المؤسسة ارتفاعاً في إسهامات سيدات الإمارات في الوقف، خلال الأعوام الأخيرة، وتوزعت الأوقاف التي شاركت بها المرأة، على الأبنية والمحال الوقفية، والفلل السكنية والأراضي الوقفية، إضافة إلى الأوقاف المالية والأسهم.

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