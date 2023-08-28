«الإمارات للملكية الفكرية» تنظم مجلساً نسائياً احتفاءً بالمرأة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم جمعية الإمارات للملكية الفكرية فاعلية المجلس النسائي الأول تحت عنوان: «كوني رائدة في مجال الملكية الفكرية» اليوم في مكتبة محمد بن راشد، وذلك كجزء من جهود الجمعية المستمرة لتمكين وتعزيز دور المرأة في مجال الملكية الفكرية.

وسيتم عقد المجلس النسائي الأول للملكية بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الملكية الفكرية، حيث سيتاح للمشاركات فرصة التواصل والتفاعل مع الخبراء ومشاركة الأفكار والتجارب كمبادرة رائدة تعزز من الوعي والمعرفة حول أهمية حقوق الملكية الفكرية ودورها في تعزيز الإبداع وحماية الابتكار.

وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية: إن المجلس النسائي الأول للملكية الفكرية يعتبر مناسبة لتسليط الضوء على دور المرأة الريادي في هذا المجال وعلى الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية وتأثيرها الإيجابي على دعم الابتكار وتطور الاقتصاد. كما سيبرز دور المرأة في هذا السياق، مشجعاً إياها على مواصلة الإسهام الفعال والمستدام في تطوير هذا المجال.

وأكد اللواء العبيدلي التزام جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتمكين وتعزيز الدور الإيجابي للمرأة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار في المجتمع.

ويشهد المجلس مشاركة فاطمة الحوسني نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية كونها قائدة إماراتية ترسم مساراً نموذجياً في مجال الملكية الفكرية

وواحدة من أبرز الشخصيات في مجال الملكية الفكرية، حيث قدمت إسهامات استثنائية وأثراً إيجابياً طويل الأمد.

وعلى مر السنوات العديدة، قادت الحوسني دوراً فعالاً كامرأة إماراتية في مجال الملكية الفكرية. شاركت بنشاط في التعديلات التشريعية لقوانين الملكية الفكرية، مسهمة في تطوير وتحسين البيئة القانونية لحقوق الملكية الفكرية في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز