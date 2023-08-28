مسؤولون وفعاليات اقتصادية: الإماراتيات كفاءة وإبداع

المصدر: دبي - البيان

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أكدت فعاليات اقتصادية ومسؤولون في الجهات ذات الصلة، أن الإمارات باتت مثالاً يحتذى به في تمكين المرأة ودعمها، حيث أثبتت المرأة الإماراتية جدارة وكفاءة تترسخ في مختلف قطاعات الأعمال لدينا وبحضور قوي في كل مواقع الشركة ضمن العمل في محطات الخدمة المنتشرة في الإمارات. وتحتفل اليوم الإمارات بيوم المرأة الإماراتية الذي يحل في 28 أغسطس من كل عام.

سيدات أعمال

وتقول الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة: «نحتفي اليوم بالإماراتية التي غدت من أهم محركات التنمية في الدولة، ومصدراً من مصادر قوتها في مختلف القطاعات الاقتصادية منها الثقافية والاجتماعية، فقد وصل عدد الإماراتيات المسجلات في غرف التجارة والصناعة في إمارات الدولة إلى أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية، يعملن في السوقين المحلية والعالمية، ويدرن استثمارات يتجاوز حجمها 60 مليار درهم، وهذا يؤكد أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على القيادة وتحمل المسؤولية، حيث إنها تستحوذ على 66 % من حجم القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتعد هذه النسبة من الأعلى عالمياً، كما تصل مساهمتها في سوق العمل إلى نحو 46.6 %، وهذا مؤشر على دورها في دفع عجلة التنمية، وحضورها المؤثر في كل المجالات».

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «إن ريادة دولة الإمارات وتميزها في مناحي الحياة والمكانة التي بلغتها، ما كانت لتتحقق لولا أن المرأة شريكة في عملية التنمية الشاملة، تخوض غمار العلم والعمل وهي متمسكة بشخصيتها الإماراتية العربية، تربي الأبناء على قيم أصيلة ترسم ملامح المجتمع، فترسم للأجيال طريق المستقبل الذي يقوم على أسس عريقة، ويرتكز على منظومة أخلاقية شامخة، ويوازن بين الأمس واليوم والغد، مستمداً من الماضي قيمه وأصالته وقصص كفاح الأمهات والآباء والأجداد».

دعم كبير

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: يعد «يوم المرأة الإماراتية» مناسبة استثنائية نقدم من خلالها كل الشكر والتقدير لنساء الإمارات على كل ما يقدمنه من جهود وعطاء بكل المجالات لنهضة وتقدم دولتنا، وبناء مستقبل مشرق لجميع أبنائها، وذلك بفضل الاهتمام والدعم الكبير الدائم الذي أولته قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة بشتى القطاعات وتعزيز دورها في بناء ورفعة الوطن.

قوة دافعة

وأكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المرأة الإماراتية تجاوزت كونها رمزاً للتفوق والإنجاز لترسخ اليوم حضوراً فاعلاً وقوة دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ومساهماً رئيسياً في تحقيق الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات وقيادتنا الرشيدة.

وقال: «تمتلك سيدات الإمارات روح الابتكار والقدرة على ريادة الأعمال، وتمثل بفخر بلادها في شتى المحافل وتعكس طموحها للتطور والازدهار، مدعومة بثقة وتحفيز قيادة حكيمة آمنت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- بأن نساء الإمارات شريكات في بناء الوطن، فجعل مسيرتها وتمكينها نصب عينيه، واقتفى قادة الدولة من بعده هذا النهج لتثمر النتيجة جيلاً نسائياً يقود التغيير والتحول بكل اقتدار، سواء أكان ذلك على صعيد المشاركة الاقتصادية أم القيادة السياسية أم التميز الثقافي والاجتماعي.

قدرات استثنائية

وقال القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: «قطعت المرأة الإماراتية شوطاً كبيراً في مختلف ميادين الحياة والعمل لتحقق نجاحاً لافتاً، وهو ما يستند إلى رؤية طموحة لدى القيادة لدور المرأة وأهميته في بناء المجتمع وتطوره.

إنجازات عملاقة

وأكد خليفة الزفين الرئيس التنفيذي، لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب أن يوم المرأة الإماراتية الذي يحل في 28 أغسطس من كل عام، هو مناسبة تبعث على الفخر، لاسيما وأنها عملت مع رجال الوطن جنباً إلى جنب في كل المجالات لدعم مسيرة النهضة الشاملة في دولتنا العزيزة.

وقال: إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة معاً، فإننا نستذكر ما حققن من إنجازات عملاقة واكبت تطور الدولة منذ الإعلان عن تأسيس الاتحاد، بفضل تمكينها ورعايتها من الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي فتح لها أبواب العلم والعمل.

صياغة المستقبل

وقدم محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب» التهاني والتبريكات إلى جميع نساء الإمارات، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيراً إلى أنه يوم مشرق يبرز الإسهامات الرائدة والمتميزة للمرأة الإماراتية في بناء وتطوير مختلف المجالات في المجتمع، وموضحاً الدور الكبير الذي تؤديه المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، والرياضية، فضلاً عن مشاركتها في صياغة المستقبل وإسهاماتها في القطاعين الحكومي والخاص، حتى باتت رمزاً للإلهام والتفاني، مما قادها إلى إثبات نفسها بجدارة كرائدة ومبدعة في كل مجال تخوضه.

نموذج يحتذى

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «أسست القيادة الرشيدة لنهج تمكين المرأة الإماراتية من خلال رؤية بعيدة المدى، قائمة على الإيمان بالدور المحوري للمرأة في عملية البناء والتطوير، وتعزيز مكانة الإمارات وريادتها عالمياً.

وما نشهده اليوم من نجاحات للمرأة الإماراتية هو ترجمة لهذه الرؤية. ونجحت الإمارات في أن تكون رائدة في مجال تمكين المرأة في المنطقة، حيث باتت المرأة الإماراتية تتبوأ مكانة مرموقة محلياً وعالمياً، وبات يشار إلى إنجازاتها ونجاحاتها بالبنان، وأصبحت الإمارات مثالاً يحتذى في تمكين المرأة ودعمها.

مشاريع واستثمارات

وأكدت سيدة الأعمال ريد حمد الشرياني الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات أن المرأة الإماراتية نجحت في تعزيز تواجدها ومكانتها في قطاع الأعمال بالدولة، حيث تدير رائدات وسيدات الأعمال في الوقت الراهن مشاريع واستثمارات تفوق 60 مليار درهم.

وأكد عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «الإمارات للمزادات» أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» يمثل تجسيداً حقيقياً لاستدامة نهج الإمارات ورؤيتها الاستشرافية في مواصلة دعم المرأة وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية، وترسيخ مكانتها الرائدة في جميع القطاعات، وذلك بفضل توجيهات القيادة الحكيمة التي وفرت كل الدعم للمرأة لتصبح شريكاً للرجل في مسيرة التنمية الشاملة للوطن ورسم ملامح المستقبل، وذلك مواصلة لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تشجيع المرأة وتمكينها لتحقيق الإنجازات التي ترتقي بمكانة الوطن.

القيادات النسائية

وقالت نادية عبدالله كمالي، المدير العام لشركة أكسنتشر في الإمارات: يبرهن يوم المرأة الإماراتية على قوة القيادات النسائية التي تتحد من أجل إحداث تغيير إيجابي، إذ تتطلب المساواة الحقيقية بين الجنسين خطوات قابلة للتنفيذ ونماذج واضحة يحتذى بها، وهي فكرة تتجسد في شعار هذا العام «نتشارك للغد».

ويكتسب هذا الشعار أهمية إضافية من خلال ريادة المرأة الإماراتية التي تعمل بجد على صياغة نقاشات بشأن التغير المناخي استعداداً لمؤتمر (كوب 28)، كما أن التزامها الدائم بالاستدامة والابتكار يدفعنا إلى الأمام ويمهد الطريق نحو عالم أكثر عدالة وتوازناً.

دور فاعل

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة لاندمارك: بالتزامن مع احتفالات يوم المرأة الإماراتية لعام 2023، يسرنا أن نلمس التناغم بين شعار هذا العام «نتشارك للغد» مع رؤية مجموعة لاندمارك، حيث إننا ننظر إلى المشاركة على أنها أكثر من مجرد كلمة؛ فهي ضمن الركائز الأساسية لهويتنا، وتجسد سعينا نحو توفير فرص متساوية للجميع، وذلك حقيقة ملموسة تؤكدها نسبة العنصر النسائي ضمن مختلف طواقم المجموعة والتي تتخطى ثلث قوتنا العاملة.

كما يسرنا أن نرى الدور الفاعل للمرأة الإماراتية وتأثيرها على مسيرة نجاحنا، حيث تشكل النساء الإماراتيات 90 % من إجمالي القوى العاملة الوطنية في المجموعة. وأضافت أن هذا الإنجاز يتجاوز الأرقام المجردة؛ إنه يتعلق بخلق بيئة تزهو بتنوع الأصوات، وتحقيق تطلعات ريادية للمرأة، وتشجيع اتخاذ قرارات مستنيرة.

مساهمة حيوية

وأكد جيروم دروش، الرئيس التنفيذي لقسم الصحة المنزلية والخدمات الصحية في أسواق سيغنا العالمية، أن «يوم المرأة الإماراتية يعكس التقدم والنمو والإنجازات الكبيرة للمرأة الإماراتية، وذلك في ظل الدعم الكبير والرؤية الاستشرافية لقيادة الإمارات.

ويحمل شعار هذا العام «نتشارك للغد» أهمية خاصة، مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب28)، حيث ستلعب القيادات النسائية دوراً محورياً في معالجة قضايا تغير المناخ الملحة، مما يؤكد المساهمة الحيوية للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات».

حياة كريمة

ولفت أحمد خشان رئيس «شنايدر إلكتريك» لمنطقة دول الخليج إلى أن الإمارات تظهر على الدوام التزامها الراسخ باعتماد أفضل الممارسات لضمان حياة كريمة لجميع أبنائها والمقيمين فيها، لاسيما المرأة التي تعد من الركائز المهمة في تشكيل مستقبل الدولة.

دعم الاقتصاد

وقالت هالة الزرقاني، مديرة مركز الابتكار والحلول الأمنية التابعة لشركة لوكهيد مارتن: «إن استراتيجية الإمارات ورؤيتها قد مكنت المرأة الإماراتية في جميع مجالات الأعمال والمجتمع. إنهن ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد ويعتبرن نموذجاً يحتذى به للآخرين ومحفزاً للتنمية المستدامة في الدولة».

بصمات مميزة

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات والمجالات، مسجلة بصمات مميزة في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، ومسطرة بنجاحاتها وجهودها وعطائها قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل، في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة للدولة، التي آمنت بقدرات المرأة الإماراتية وجعلت من تنميتها وتطويرها ركيزة أساسية في المساهمة في بناء الدولة والعمل على تقدمها وازدهارها، حتى غدت المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً في الطموح والإبداع وشريكة في بناء مستقبل عنوانه الريادة والتقدم.

رؤية استشرافية

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «إن يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، يجسد الرؤية الاستشرافية لجهود دولة الإمارات في مواصلة دعم المرأة وتعزيز ريادتها محلياً وإقليمياً ودولياً، كما تعبر هذه المناسبة عن الثقة الكبيرة التي توليها القيادة الحكيمة للمرأة الإماراتية، والتي ساهمت بشكل مباشر في تحقيقها إنجازات متميزة ومسيرة حافلة بالإبداعات والتفوق في مختلف المجالات الحيوية».

شريك مؤثر

وقال أحمد العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي: إن المرأة الإماراتية شريك مؤثر وداعم للجهود الوطنية في تحقيق النهضة المستدامة، وهي قادرة على إحداث الفارق الإيجابي وبذل العطاء الصادق لكل ما يحتاجه الوطن من خلال المشاركة في إنجاح المبادرات الوطنية، التي تتماشى مع شعار هذا العام الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعام الاستدامة من أجل إبراز جهود الإمارات ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة.

مشهد حضاري

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): نبارك للمرأة الإماراتية ما حققته من منجزات مشرفة في مسيرة البناء والتنمية، حيث أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف المجالات، وساهمت في رفعة دولة الإمارات ووضعها ضمن قائمة أفضل دول العالم.

وبفضل الثقة العالية التي منحتها إياها القيادة الرشيدة، استطاعت المرأة الإماراتية أن تكون قادرة على المنافسة والتميز في كل ما تقوم به، وأصبحت شريكاً رئيساً في صياغة المشهد الحضاري الإماراتي المتكامل، الذي تشكل المرأة أحد أهم ملامحه وأكثرها فاعلية.

رؤية الإمارات

وأشادت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بدور المرأة الإماراتية في تحقيق رؤية الإمارات، مشيرة إلى أنها شريك رئيس في جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مجالات الابتكار والتنمية والسعادة، بفضل الدعم والتشجيع من القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأهمية مشاركتها في بناء المستقبل والمساهمة في تطوير الاقتصاد والمجتمع.

مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها وحسن قيادتها في مختلف المجالات، خصوصاً في قطاع ريادة الأعمال، حيث نجحت في إطلاق وإدارة مشاريع ناجحة ومبتكرة، تستخدم أحدث التقنيات والحلول، وتساهم في خلق فرص جديدة تدعم جهود التنمية المتسارعة في الدولة.

العقول والطاقات

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): إن المكانة المتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، هي خير دليل على أن أفضل الاستثمارات وأكثرها عائداً واستدامة، هي الاستثمار بالثروة البشرية، ببناء العقول والطاقات، وتوفير البيئة الحاضنة للمفكرين والمبدعين، وهو ما جسدته الإمارات من خلال الاستثمار في المرأة والإيمان بقدراتها والثقة بإدارتها وتوجهاتها، الأمر الذي جعل من تجربة تمكين المرأة، تجربة تنموية بامتياز.

مناسبة فخر وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة فخر واعتزاز بمسيرة ابنة الإمارات الحافلة بالعطاء والإنجازات والتي تزدهر عاماً بعد عام نتيجة إرادتها القوية، وإصرارها على النجاح، وفي ظل الجهود الرائدة والمستدامة للقيادة الحكيمة التي راهنت على المرأة الإماراتية وأولتها ثقة كبيرة، دافعة بمسيرتها للأمام، مؤمنة بقدراتها وعطائها وشراكتها الأساسية في البناء والازدهار، فكانت ابنة الإمارات على قدر هذه الثقة وأثبتت بمثابرتها وعلمها وعملها، جدارتها وقدرتها على تحمل هذه المسؤولية فكانت القيادية الناجحة، والمسؤولة المتميزة، والموظفة المبدعة والطموحة، محققة نجاحات متتالية، ومقدمة مثالاً مشرفاً في مشاركة المسؤوليات والواجبات على كل المستويات.

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