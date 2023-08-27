نقاط ضواحي شرطة دبي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، عقدت نقاط شرطة الضواحي بدبي لقاءً مع العنصر النسائي والمتعاملات والقاطنات في المناطق المجاورة للنقاط التابعة لشرطة الضواحي (العياص، الليسيلي، حتا) للاحتفاء معهن وتوزيع الهدايا، بالتعاون مع مركز بطاقة إسعاد والمجلس النسائي لشرطة دبي وحساب فرجان دبي.



وقال الرائد سيف الكعبي، مدير شرطة الضواحي: إن مشاركة نقاط الضواحي في شرطة دبي بيوم المرأة الإماراتية يأتي احتفاءً وتقديراً لجهودها وأدوارها المتعددة والمهمة في المجتمع، فهي الأم والأخت والابنة والشريكة، التي طالما كانت خير سند لأخيها الرجل في كل المهام.



وأكد الدور المهم للمرأة على صعيد العمل الشرطي والأمني، وكذلك على صعيد المجتمع، وأنها محور رئيس في نهضة وبناء الوطن، وقد أثبتت كفاءتها وتميزھا الريادي في المجتمع الإماراتي. وأوضح أن الاحتفاء تضمن توزيع أكثر من 100 هدية للعنصر النسائي من متعاملي نقاط شرطة الضواحي وقاطني المناطق.



الجدير بالذكر أن نقاط شرطة الضواحي إحدى مبادرات شرطة دبي لتوفير قنوات تواصل جديدة مع أفراد المجتمع في مختلف المناطق السكنية، وإسعاد المتعاملين، وتقديم أفضل الخدمات الذكية والمبتكرة لأفراد الجمهور في المناطق الخارجية من مركز المدينة في إمارة دبي، ورصد احتياجات أفراد المجتمع، وتقديم مختلف الخدمات الجنائية والمرورية على مدار الساعة، حيث يسهم هذا الأمر في تطوير العمل الأمني، وتحقق أعلى معدلات جودة الحياة لأفراد المجتمع.

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