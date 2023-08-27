زكي نسيبة: المرأة الإماراتية أثبتت ريادتها عالمياً على الصعد كافة

المصدر: العين - وام

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أكد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة على أن المرأة الإماراتية باتت تشكل منافساً متميزاً على الصعيد العالمي في كل المجالات، وعلى وجه الخصوص مجالات المعرفة والعلوم البحث العلمي.



وأكد معاليه في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، على المكانة المتميزة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية من الاهتمام والدعم الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة وذلك من أجل تعزيز دورها في المجتمع المحلي والدولي، فسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ظلت دوماً الداعم للمرأة الإماراتية لتأخذ مكانها إلى جانب الرجل في عملية التنمية والنهضة.



وقال معالي زكي نسيبة: «إن المرأة الإماراتية تتمتع بالطموح، وما حققته من إنجازات لم يكن غريباً عليها، بل هو جزء من هويتها وشخصيتها الإماراتية التي تأسست على القيم الأصيلة والخير والعطاء والاجتهاد والتضحية، مما مكنها من تولي المناصب القيادية العليا في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية بالدولة، فقد أظهرت الفتاة الإماراتية القدرة على تولي المسؤولية والقيادة والمساهمة في خدمة الوطن».

إنجازات

وأشار معاليه إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو استعراض للإنجازات التي حققتها المرأة على مدى الأعوام الماضية، وتكريماً لما بذلته من تحمل المسؤولية على كل المستويات وفي مختلف المجالات، وهي نموذج مشرف في المحافل الدولية بعلمها واجتهادها وابتكاراتها، وهي أم نفخر بها وبما تقدمه من تضحيات وعطاء.



وقال معاليه: إن المرأة الإماراتية بما تمتلكه من خبرات ومهارات وعلوم، هي على أتم الاستعداد لأن تصنع مستقبلاً مشرقاً، وأن تدفع بمسيرة العمل الوطني إلى التنمية الشاملة والمستدامة، فكل عام والمرأة الإماراتية في صدارة الإنجازات.



جدير بالذكر أن عدد الخريجات الإماراتيات من جامعة الإمارات بلغ حتى الآن 52.218 خريجة، فيما يبلغ عدد الطالبات الإماراتيات الحالي 8652 طالبة بكالوريوس، و532 طالبة ماجستير، و 116 طالبة دكتوراه.

كما تضم جامعة الإمارات 754 موظفة إماراتية، وتحتل المرأة الإماراتية 48% من المناصب القيادية في الجامعة. كما أن الهيئة الأكاديمية التدريسية في جامعة الإمارات تضم العديد من السيدات الإماراتيات الرائدات البالغ عددهن 71، حيث تتألق العديد منهن في مجال البحث العلمي.

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