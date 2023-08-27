محمد بن راشد للطلاب: بكم يسمو الوطن وعلى أوراق دفاتركم تسطرون أمجاده

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" " يبدأ غداً العام الدراسي الجديد .. ويبدأ أكثر من مليون طالب رحلة تعليمهم السنوية .. وستبدأ روح جميلة من الإيجابية والحيوية تسري في وطننا بعودة مدارسنا".

وأضاف سموه " كلمتي للطلاب : بكم يسمو الوطن .. وعلى أوراق دفاتركم تسطرون أمجاده .. ومن مقاعد صفوفكم تعلو إنجازاته .. وعلى قدر أحلامكم يعظم مستقبله .. نتفاءل بكم ونرى فيكم القادم الأجمل لوطننا .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم في عامكم الدراسي الجديد ".

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