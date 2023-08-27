أحمد النعيمي: المرأة الإماراتية مثال يحتذى عربياً وعالمياً

المصدر: عجمان - وام

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أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن تخصيص يوم وطني للمرأة في دولة الإمارات يعكس تقدير القيادة الرشيدة لبنات الوطن.



وهنّأ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي جميع الإماراتيات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، معرباً عن فخره بإنجازاتهن التنموية الاستثنائية على المستويات كافة؛ ما جعلهن مثالاً يحتذى بين قريناتهن عربياً وعالمياً.



وأشار في تصريح بهذه المناسبة إلى أن تخصيص يوم وطني للمرأة في دولة الإمارات يعكس تقدير القيادة الرشيدة لبنات الوطن، وإيمانها الراسخ بأدوارهن الفاعلة في عملية بناء المجتمع، واعترافاً بإسهاماتهن النهضوية في شتى المجالات. وفي الوقت ذاته، يشكل دافعاً لهن نحو تحقيق مزيد من الإنجازات الريادية على الصعيدين الشخصي والمجتمعي.

دعم

وقال: منذ قيام الاتحاد عام 1971، دأبت دولتنا المباركة بقيادة الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على دعم المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها الحيوي ومشاركتها الإيجابية في التنمية المستدامة للمجتمع والوطن.

وكرست قيادتنا الحكيمة هذا النهج على أحسن وجه؛ ما أسهم في تبوُّؤ الإماراتيات، اليوم، أرفع المناصب القيادية في الدولة، فأصبحن محط أنظار العالم وتقديره.



واختتم تصريحه قائلاً: إن اختيار شعار يوم المرأة الإماراتية لهذه السنة «نتشارك للغد» خير برهان على النهج التشاركي الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إشراك جميع فئات المجتمع، أفراداً ومؤسسات، في تحقيق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر استدامة.

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