محمد بن زايد يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور على بدء العام الدراسي

المصدر: دبي - البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، والذي ينطلق غداً الإثنين، وأكد سموه على الدور التربوي للمدرسة إلى جانب دورها التعليمي.

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس» : «أبارك لأبنائي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد، وأتمنى أن يكون عاماً موفقاً وناجحاً. وأؤكد أهمية الدور التربوي للمدرسة إلى جانب دورها التعليمي. التعاون بين الجميع يضمن مخرجات تعليمية تخدم رؤيتنا التنموية التي تعتبر التعليم والتعلم المستمر أساس التقدم».

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