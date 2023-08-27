الإمارات للفلك ترصد طلوع النجم سهيل

المصدر: وام

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رصدت جمعية الإمارات للفلك فجر اليوم طلوع النجم سهيل بواسطة عدسة تميم التميمي عضو الجمعية وذلك من أعلى جبل جيس برأس الخيمة حيث بدأت عملية رصد النجم سهيل من الساعة 5:00 فجراً بتوقيت الإمارات وتم تحديد موقع سهيل باستخدام التليسكوب الالي الساعة 5:08 فجراً.

وتمكنت الكاميرا من تصوير النجم سهيل باستخدام كاميرا رقمية مثبتة على حامل ثلاثي الساعة 5:25 فجراً بعد تحديد موقعه باستخدام الليزر من خلال فتحة عدسة التليسكوب.

كما تمكن بعض الراصدين المشاركين من مشاهدة نجم سهيل بالعين المجردة بين الساعة 5:15 إلى 5:22 فجراً .

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