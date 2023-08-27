الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في تشاد

المصدر: وام

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واصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في تشاد توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في قرى مدينة أمدجراس وهي كاسوقي وكامروت وكوكونا وهيركي وسومونتا وبروبري وذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

يتكون الفريق المتواجد في تشاد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

ويواصل الفريق الانساني الإماراتي المتواجد في أمدجراس مهامه في السعي للتخفيف من معاناة اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة بالإضافة إلى المجتمع المحلي من خلال الزيارة الميدانية لعدد من القرى والإطلاع عن قرب لاحتياجاتهم وتوزيع الطرود الغذائية على المحتاجين.

وقال سيف العفاري ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي : يواصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في جمهورية تشاد توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في مدينة أمدجراس التشادية والقرى التابعة لها وذلك بتنسيق من قبل مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب التشادي الصديق وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير الدعم الإنساني والإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية التي تقوم بتوفير الدعم للاجئين السودانيين في تشاد.

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