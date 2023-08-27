أحمد بالهول الفلاسي: المرأة الإماراتية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة التطور وازدهار الدولة

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم أن المرأة الإماراتية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة التطور وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة، وبات دورها حيوياً في تطوير مختلف القطاعات، وقدمت نموذجاً استثنائياً للمرأة الرائدة فكرياً وثقافياً واقتصادياً، والتي أثبتت إبداعها وتفوقها في جميع المجالات، لتكون شريكة للرجل في بناء المجتمع، وجزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

وثمن معاليه الدور الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، باعتبارها قائدة ملهمة للأجيال الحالية والمستقبلية، عبر تعزيزها لإيمان المرأة الإماراتية بقدرتها على أخذ دور فاعل في المجتمع، بأن تكون المرأة العاملة والابنة الصالحة والزوجة المشجعة والأم المربية لأجيال المستقبل.

وقال معاليه: "يأتي إطلاق أم الإمارات لشعار "نتشارك للغد" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2023، لإبراز جهود المرأة الإماراتية ومساهماتها الفعالة إلى جانب الرجل في تحقيق مسيرة التنمية والازدهار لدولتنا الحبيبة في مختلف المجالات الحيوية، بما فيها مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة."

وأضاف معاليه: "نعمل في وزارة التربية والتعليم على مواكبة نهج دولة الإمارات في تمكين وتعزيز دور المرأة باعتبارها شريكاً في التخطيط للمستقبل، ومحفزاً رئيسياً للنمو وبناء أجيال واعدة قادرة على متابعة مسيرة التنمية والتقدم الذي تعيشه دولة الإمارات، وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات الرامية إلى جعل دولة الإمارات أفضل دول العالم في كل المجالات بحلول عام 2071."

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