«الشارقة الخيرية» تبدأ استقبال طلبات العُرس الجماعي التاسع

المصدر: الشارقة ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن بدء استقبال طلبات المشاركة في العرس الجماعي التاسع داخل الدولة ليشمل عدداً من الشباب ذوي الدخل المحدود المقبلين على الزواج على غرار مشاريع الأعراس الجماعية التي نفذتها الجمعية خلال السنوات الماضية.

وقال علي محمد الراشدي رئيس اللجنة العُليا لمشروع العرس الجماعي إنه بتوجيه من مجلس إدارة الجمعية وتنفيذاً لما تم إقراره بالخطة الاستراتيجية العامة لاستدامة هذه المشاريع تقرر تنظيم مشروع العُرس الجماعي والذي يُعد التاسع في تاريخ الجمعية منذ تأسيسها بمشاركة عدد من الشباب من مواطني الدولة وأصحاب المراسيم وأبناء المواطنات من غير المستفيدين من مساعدات صندوق الزواج إلى جانب المقيمين ممن قدموا خدمات جليلة للدولة وذلك بهدف تعزيز الانتماء والولاء في قلوب الشباب نحو خدمة الوطن والمساهمة الفعالة في بناء المجتمع.

وأضاف أن تقديم طلبات المشاركة في مشروع العُرس الجماعي يأتي من خلال الموقع الإلكتروني فقط ووفقاً لعدد من الاشتراطات التي أقرتها اللجنة العليا لمشروع العرس الجماعي للوقوف على الفئات المستحقة، مشيراً إلى أنه بمجرد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاستلام الطلبات سيتم البدء بدراسة كافة تلك الطلبات للوقوف على الفئات الأكثر استحقاقاً للمشاركة في هذا المشروع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز