شرطة أبوظبي تطلع نظيرتها في الشارقة على إنجازات مركز نظم المعلومات

المصدر: أبوظبي - وام

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اطلع وفد من شرطة الشارقة على أفضل الممارسات المطبقة في مركز نظم المعلومات والاتصالات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

والتقى العميد الدكتور المهندس محمد عبدالله الزعابي، مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، والعميد المهندس يعقوب يوسف الأحمد، مدير إدارة البنية التحتية، الوفد الزائر برئاسة العميد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة.

واستمع الوفد إلى شرح حول نجاحات شرطة أبوظبي، التي مكنتها من الحصول على المركز الأول في معيار إدارة البيانات والمعرفة لجائزة سمو وزير الداخلية 2022 - 2023.

وتعرف الوفد على مجالات برنامج إدارة البيانات، وسبل استثمار التقنيات الحديثة، وكيفية توظيف البيانات في دعم اتخاذ القرار.

وأكد الاجتماع أهمية تبادل المعارف العلمية والتخصصية لرفع كفاءة العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الجهود المستمرة لتطوير العمل الشرطي والأمني.

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