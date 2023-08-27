عبدالله بن سالم يعزي في وفاة عبدالله العمران

المصدر: الشارقة - وام

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور له عبدالله بن عبداللطيف العمران وذلك في مجلس العزاء بمنطقة الجرينة بالشارقة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر واجب العزاء إلى جانب سموه اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة وعدد من كبار الشخصيات في الإمارة.

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