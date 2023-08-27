شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «برد عليهم» لتوفير الدعم للعمال في المواقع الإنشائية

المصدر: أبوظبي - وام

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نفذت مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة «برد عليهم» الإنسانية، وتضمنت تقديم المياه والعصائر والوجبات الصحية والمظلات والهدايا للعمال في المواقع الإنشائية، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية.

وأوضح العميد محمد حمدان المنظري، نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات في مديرية شرطة منطقة الظفرة، أن المبادرة التي نفذها قسم العلاقات العامة في المديرية تهدف إلى التخفيف عن العمال وإسعادهم، وتعزيز قيم العمل الخيري والإنساني، وإبراز دور شرطة أبوظبي في تعزيز هذه الخدمة الإنسانية للفئة العمالية من المجتمع، وحماية العمال من آثار العطش السلبية وقت العمل في الظهيرة تحت أشعة الشمس.

وأكد اهتمام المديرية بالقيم الإنسانية النبيلة، وسعيها المستمر للتواصل مع كل شرائح المجتمع، وتعزيز التراحم والتكافل، وبناء جسور التعاون والشراكة، لافتاً إلى أنه تم توعية العمال بإجراءات السلامة العامة، وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.

وعبّر العمال عن سعادتهم واعتزازهم بمبادرات شرطة أبوظبي الإنسانية، التي تنفذ سنوياً ضمن اهتمامها المستمر بفئة العمال وتأكيد دورهم في مسيرة التنمية والتطوير ومساندتهم ودعمهم دائماً في مختلف الظروف.

حضر الفعالية المقدم أحمد سالم الحمادي، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من المنتسبين.

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